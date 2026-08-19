راغب علامة بعد حفله في سوريا: يا جبل ما يهزك ريح

خبرني - تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن حفله الأخير في سوريا، والذي عاد لإحيائه بعد غياب نحو 15 عاما، كما علّق على الجدل والانتقادات التي رافقت الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متطرقاً إلى موقفه من الشائعات التي تطاله وعائلته، قائلاً "يا جبل ما يهزك ريح".

وخلال لقاء تلفزيوني نشر مساء الثلاثاء، على هامش حفله في منطقة فقرا الجبلية بلبنان، وصف راغب علامة زيارته الأخيرة إلى سوريا بأنها كانت "محطة خاصة جدا"، مؤكدا أن الحب الذي لمسه من الجمهور السوري كان "غير عادي".

وردا على الانتقادات والشائعات التي رافقت الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن ما تم تداوله على السوشيال ميديا كان في بعض الأحيان معاكسا تماما لما عاشه على أرض الواقع.

"الشعب السوري حبيب جداً"

كما قال: "الشعب السوري حبيب حبيب جدا"، مشيرا إلى أنه لا يرى أن الانتقادات التي أثيرت حول الحفل تستحق التوقف عندها أو إعطاءها أهمية.

إلى ذلك، تطرق صاحب "مغرم يا ليل" إلى انتشار الشائعات بحقه بعد حفله في سوريا، معتبرا أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تسريع تداول الأخبار والشائعات، موضحا أنها قد تكون مساحة جميلة ومفيدة، لكنها في المقابل يمكن أن تتحول إلى منصة لأي شخص يريد التعبير عن حقده أو مهاجمة الآخرين.

وأكد أن الفنان وعائلته يفضلون الابتعاد عن هذه الأجواء والترفع عنها، قائلًا: "وين نحن وين هم"، مشيرا إلى أن ما يصدر عن أشخاص لا يعرفهم لا يعني له أو لعائلته شيئا.

"يا جبل ما يهزك ريح"

وعن الشائعات التي تتناول حياته الشخصية وتمس أفراد عائلته، شدد راغب علامة على أنها لا تؤثر فيه أو في أبنائه، قائلًا: "يا جبل ما يهزك ريح".

وأكد أن هذه الأمور لا تشغل باله أو بال عائلته، موضحًا أنهم لا يعرفون الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الانتقادات، ولذلك لا يمنحونها أي أهمية أو مساحة في حياتهم.

يذكر أن راغب علامة شارك في أحد الأعراس الخاصة في العاصمة دمشق الأسبوع الماضي، وكتب في منشور على حسابه في "إكس"، اليوم الجمعة: "شكراً حبيبتي سوريا.. كان مخبّيلي 15 سنة حب بعد غياب… وعبَر عنه كلّه بزيارة واحدة".

كما أكد أنه رأى الاشتياق أينما ذهب، في الشوارع والمقاهي والمطاعم، وشعر بأن السوريين كانوا ينتظرون مثله هذا اللقاء. وختم مؤكداً أنه "أمام هذا الجمهور المحب، كلمات السوء ما بيعود إلها سوق"، وفق تعبيره.

وكان الفنان المخضرم أكد سابقاً بعيد لقائه وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أنه سيكون "من أوائل الفنانين الذين سيحيون حفلات في سوريا خلال المرحلة المقبلة".

ويعد علامة واحداً من أبرز وأنجح نجوم الفن العربي منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويُلقب بـ"السوبر ستار". ولا يزال رغم انطلاق مسيرته الفنية منذ الثمانينيات اسماً لامعاً في عالم الفن.