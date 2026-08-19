الصفدي: العدوان الإسرائيلي على سورية خرق فاضح للقانون الدولي

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وجدّد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب الثلاثاء، ورفضه، خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يعري السياسة العدوانية الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والصراع في المنطقة.

وأكّد الصفدي تضامن الأردن المطلق مع سورية ودعمها في كل ما تتخذه من خطوات لإعادة بناء الوطن السوري الحر الآمن المستقر وحماية وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وحذّر الصفدي والشيباني من تبعات استمرار الاعتداءت الإسرائيلية على سورية على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف هذه الاعتداءات التصعيدية غير المبررة، في الوقت الذي تركز فيه الحكومة السورية على إعادة بناء سورية وضمان أمنها واستقرارها، وتنتهج المسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا العالقة مع إسرائيل وتحقيق التهدئة.

إلى ذلك، أكّد الصفدي والشيباني عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأكّدا أهمية ما تحققه من تعاون عملاني على طريق بناء شراكة استراتيجية في مختلف المجالات.

وبحث الصفدي والشيباني التطورات الإقليمية، وشدّدا على دعم البلدين الجهود المُستهدِفة تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين، بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر واحترام القانون الدولي وسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.