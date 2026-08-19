*
الاربعاء: 19 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

دولة أوروبية تحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة

  • 19 أغسطس 2026
  • 15:31
دولة أوروبية تحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة

خبرني - وقع رئيس البرتغال أنطونيو خوسيه سيغورو قانونا يحظر بموجبه تغطية الوجه في الأماكن العامة، في خطوة ينظر إليها على أنها موجهة بشكل خاص ضد النقاب والبرقع.

وقال الرئيس في بيان له، مساء الثلاثاء، إن "الوجه يعتبر عنصرا مركزيا في الهوية البشرية والتواصل"، مبررا بذلك هذا القرار الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.

وكان البرلمان البرتغالي قد أقرّ النص النهائي للقانون، المعروف إعلاميًا بـ"قانون البرقع"، في يوليو الماضي، بدعم من الائتلاف الحكومي اليميني واليمين المتطرف، بينما عارضته الأحزاب اليسارية.

وينص القانون على منع ارتداء أي غطاء يُخفي ملامح الوجه أو يعيق التعرف على الهوية في الفضاءات العامة، كما يجرم أي إكراه على التغطية بدافع الجنس أو الدين أو العمر أو الأصل.

ويواجه المخالفون غرامات مالية تتراوح بين 150 و3000 يورو، مع استثناءات لحالات صحية أو مهنية أو فنية، إضافة إلى أماكن العبادة والبعثات الدبلوماسية والطائرات.

ويرى ناشطون في حقوق الإنسان أن هذا القانون يقيد حرية المرأة في اختيار لباسها، بينما أقرّ الرئيس بأن القضية تتمتع "بحساسية اجتماعية وثقافية كبيرة".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

«البنتاغون» تعيد رسم خطط حرب نووية محدودة
«البنتاغون» تعيد رسم خطط حرب نووية محدودة
  • 2026-08-19 18:57
العدل الأمريكية تتهم 17 إيرانيا بسرقة بيانات جامعات وشركات
العدل الأمريكية تتهم 17 إيرانيا بسرقة بيانات جامعات وشركات
  • 2026-08-19 17:46
العراق يطلب من ايران خصوصية في تصدير النفط عبر مضيق هرمز
العراق يطلب من ايران خصوصية في تصدير النفط عبر مضيق هرمز
  • 2026-08-19 15:52
لبنانية الأصل تنافس على خلافة غوتيريش.. من هي إيفون عبد الباقي؟
لبنانية الأصل تنافس على خلافة غوتيريش.. من هي إيفون عبد الباقي؟
  • 2026-08-19 15:46
سفير يتورط في علاقات مشبوهة مع 30 فتاة في دولة إفريقية
سفير يتورط في علاقات مشبوهة مع 30 فتاة في دولة إفريقية
  • 2026-08-19 15:33
لندن تسجل أرقاما قياسية في كراهية المسلمين
لندن تسجل أرقاما قياسية في كراهية المسلمين
  • 2026-08-19 11:02