بعد وفاة والدته.. أحمد الفيشاوي يكشف فقدانه شغف التمثيل

خبرني - كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن تأثره الكبير برحيل والدته، الفنانة الراحلة سمية الألفي، مؤكداً أن وفاتها انعكست على حالته النفسية وأثرت في شغفه بالتمثيل، لكنه لم يعلن اتخاذ قرار بالاعتزال.

وقال الفيشاوي، خلال استضافته في بودكاست "قصص غير مكتوبة"، إنه فقد جزءًا كبيرًا من حماسه للعمل الفني بعد وفاة والدته، موضحًا أنه يحاول في الوقت نفسه التعامل مع مشاعر الحزن التي يعيشها والاستمرار في حياته.

وأضاف: "بعد وفاة والدتي مبقاش عندي شغف للتمثيل، وبحاول أتعامل مع الدنيا ومتخلصش من حياتي"، في حديث عكس حجم تأثره النفسي بفقدان والدته.

وأثارت تصريحات الفنان المصري تساؤلات حول إمكانية ابتعاده عن التمثيل أو اعتزاله الفن، إلا أنه لم يشر إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن، ما يجعل حديثه أقرب إلى التعبير عن حالته النفسية الحالية وتأثره بفقدان والدته.

وكانت سمية الألفي تتمتع بعلاقة وثيقة مع نجلها، كما شكلت أحد أبرز مصادر الدعم له في حياته الشخصية والفنية، وهو ما جعل رحيلها يترك أثرًا كبيرًا عليه.

ورحلت سمية الألفي في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث خضعت للعلاج والرعاية الطبية في العناية المركزة.

وتدهورت حالتها الصحية خلال فترة وجودها في المستشفى، قبل أن تفارق الحياة، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرتها وزملائها ومحبيها في الوسط الفني.

وتكشف تصريحات الفيشاوي الأخيرة أن رحيل والدته لا يزال حاضراً بقوة في حياته، في وقت يحاول فيه تجاوز آثار الفقد واستعادة توازنه النفسي ومواصلة مشواره الفني.