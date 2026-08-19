قبل زفاف هاري وميغان.. ماذا طلب ويليام بشأن مجوهرات والدته ديانا؟

خبرني - أفادت تقارير بأن الأمير ويليام طلب من جدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، تأكيدات بعدم ارتداء ميغان ماركل أيًا من مجوهرات والدته الأميرة ديانا خلال حفل زفافها على الأمير هاري عام 2018.

ووفقًا لما أورده كاتب السيرة الملكية روبرت جوبسون في كتابه الصادر عام 2024، فإن ويليام كان يشعر بالقلق بشأن زواج شقيقه هاري وميغان، ولذلك طلب من الملكة التأكد من عدم استخدام عروس هاري قطعًا من مجموعة ديانا خلال مراسم الزفاف.

ولم يؤكد الأمير ويليام أو القصر الملكي هذه الرواية، كما لا تشير الواقعة المزعومة بالضرورة إلى موقف ويليام الحالي من ارتداء ميغان لمجوهرات والدته.

ورغم ذلك، كان لمجوهرات ديانا حضور في علاقة هاري وميغان ماركل منذ إعلان خطوبتهما عام 2017، إذ صمم هاري خاتم خطوبة ميغان، مضيفًا إليه ماسَتين من مجموعة والدته الراحلة إلى جانب ماسة رئيسية من بوتسوانا.

وخلال مراسم الزواج في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور، لم ترتدِ ميغان أيًا من مجوهرات ديانا، واختارت تاج الملكة ماري الماسي لاستكمال إطلالتها بفستان جيفنشي.

لكنها ارتدت إحدى قطع ديانا خلال حفل الاستقبال المسائي، إذ ظهرت بخاتم كوكتيل مرصع بالأكوامارين كان يعود للأميرة الراحلة.

ومنذ زواجها، واصلت ميغان تكريم ذكرى ديانا من خلال ارتداء عدد من مجوهراتها، من بينها أقراط ماسية على شكل فراشة وسوار التنس الماسي، في مناسبات مختلفة.

وكانت الأميرة ديانا قد أوصت في وصيتها بأن تؤول مجوهراتها إلى نجليها، ويليام وهاري، معربة عن أملها في أن تستخدمها زوجاتهما المستقبليات.

وفي عام 2010، قدم ويليام لخطيبته آنذاك كيت ميدلتون خاتم خطوبة والدته المرصع بالياقوت والألماس، والذي ترتديه أميرة ويلز حتى اليوم.