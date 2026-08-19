(الهيسبيريتين).. مركب في الحمضيات قد يبطئ شيخوخة الكبد

خبرني - يُعدّ الكبد من أهم أعضاء الجسم، إذ يؤدي مئات الوظائف الحيوية، من معالجة العناصر الغذائية إلى تنقية الدم من المواد الضارة. وعلى الرغم من قدرته الاستثنائية على تجديد خلاياه، فإنه يتأثر بالتقدم في العمر، ما قد يزيد خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية واضطرابات وظائفه.

وكشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة npj Aging عن نتائج واعدة لمركب طبيعي موجود في الحمضيات، قد يساعد على إبطاء شيخوخة الكبد، وربما عكس بعض آثارها.

وتركزت الدراسة على الهيسبيريتين، وهو مركب من الفلافونويدات يوجد في البرتقال والليمون والليمون الحامض وغيرها من الحمضيات. وأظهرت أبحاث سابقة امتلاكه خصائص مضادة للالتهاب والشيخوخة.

وأجرى باحثون من جامعة يانغ مينغ تشياو تونغ الوطنية في تايوان تجارب على فئران مسنة، أعطيت الهيسبيريتين يوميًا لمدة خمسة أشهر. وعند انتهاء التجربة، أظهرت الفئران المعالجة مستويات من جين Cisd2 المرتبط بصحة الكبد والتمثيل الغذائي، مشابهة لتلك الموجودة لدى الفئران الصغيرة.

كما سجلت الحيوانات المعالجة انخفاضًا في تراكم الدهون داخل الكبد، وتلف خلاياه، والالتهابات، إلى جانب تغيرات في نشاط الجينات جعلته أقرب إلى النمط الموجود لدى الحيوانات الأصغر سنًا.

وأظهرت تجارب إضافية أن تأثير الهيسبيريتين يعتمد بدرجة كبيرة على بروتين Cisd2، إذ لم تستجب الفئران التي تفتقر إلى هذا البروتين للعلاج.

ولتعزيز النتائج، حلل الباحثون عينات من أنسجة كبد سليمة لـ80 مريضًا خضعوا لجراحات بسبب أورام كبدية، ووجدوا أن مستويات بروتيني PPARα وCISD2 تنخفض مع التقدم في العمر.

ورغم أن النتائج لا تثبت فعالية الهيسبيريتين لدى البشر، فإنها تفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية قد تبحث في إمكانية استخدامه للمساعدة على إبطاء شيخوخة الكبد أو تحسين بعض أمراضه المرتبطة بالعمر.