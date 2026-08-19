كيف تؤثر حرارة غرفة النوم على قلبك في الصيف؟

خبرني - قد لا تكون درجة حرارة غرفة النوم مسألة مرتبطة بالراحة فقط، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن ارتفاع الحرارة أثناء الليل قد يؤثر سلبًا على صحة القلب ويزيد الضغط على الجسم خلال النوم.

وبحسب موقع "كليفلاند الطبي"، أجرى باحثون دراسة على 47 شخصًا بالغًا من كبار السن في ولاية كوينزلاند الأسترالية، خلال الفترة بين ديسمبر 2024 ومارس 2025، لمتابعة تأثير درجات الحرارة الليلية على مؤشرات صحة القلب.

وارتدى المشاركون أجهزة لمراقبة معدل ضربات القلب وتقلُّبها، بينما سجلت أجهزة استشعار درجة حرارة غرف النوم طوال الليل.

وأظهرت النتائج، بعد تحليل أكثر من 14 ألف ساعة من البيانات، أن النوم في غرف تزيد حرارتها على 24 درجة مئوية ارتبط بارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض تقلبه، وهي مؤشرات قد تعكس تعرض الجهاز العصبي لضغط أكبر.

وارتفع خطر انخفاض تقلب معدل ضربات القلب بنسبة 40% عند النوم في درجات حرارة تراوحت بين 24 و26 درجة مئوية، بينما أصبح الخطر أكبر بنحو ثلاثة أضعاف عند تجاوز الحرارة 28 درجة مئوية.

ويفسر الخبراء ذلك بأن الجسم يخفض حرارته طبيعيًّا أثناء النوم، لكن ارتفاع درجة حرارة الغرفة قد يدفع القلب إلى العمل بجهد أكبر لتبريد الجسم، كما يمكن أن يؤدي التعرق إلى الجفاف وزيادة الضغط على القلب.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن الدراسة محدودة بسبب صغر حجم العينة واعتمادها على الملاحظة، لذلك لا تثبت أن ارتفاع حرارة غرفة النوم يسبب مباشرة مشكلات القلب.

وتشير دراسات سابقة إلى أن درجة حرارة تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية قد تكون مناسبة للنوم، مع مراعاة اختلاف تفضيلات الأشخاص. وقد يكون خفض الحرارة مفيدًا خصوصًا خلال موجات الحر، ولا سيما لمن يستيقظون متعرقين أو يجدون صعوبة في النوم بسبب الحرارة.