24 شاحنة مساعدات أردنية تصل الى لبنان

خبرني - أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة الثانية عشرة من المساعدات الإغاثية الأردنية إلى لبنان، والعاشرة ضمن حملة المساعدات التي ينظمها الأردن، وصلت إلى معبر المصنع الحدودي، وتضم 24 شاحنة مقدمة إلى لبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة.

وكان في استقبال القافلة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الأردن في بيروت محمد المحادين، والعميد إدمون كعدو، وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، على رأس وفد من الهيئة.

وقال المحادين، إنّ اللقاء يتجدد مع الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية على معبر المصنع الحدودي لاستلام القافلة رقم 10 دوليا و12 في المجموع منذ بداية الأحداث والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأوضح أن القافلة محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية، إضافة إلى بعض المواد الصحية، بما في ذلك الأدوية وطرود النظافة الشخصية وحليب الأطفال ومواد أخرى.

وأشار إلى أن الأردن يسعى، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، إلى تقديم هذه المساعدات، متوجهًا بالشكر إلى جميع الشركاء الذين أسهموا في وصولها واستمرارها.

وأكد المحادين أن هذه الجهود مستمرة دعما للبنان والنازحين، مشددا على أن الوقوف إلى جانب اللبنانيين "شيء جوهري في الأردن."

من جهته، قال العميد كعدو إن الهيئة العليا للإغاثة موجودة للمرة الثانية عشرة لاستلام هبة دولية عبر الجسر البري القائم بين لبنان والأردن، موضحا أن القافلة تضم 24 شاحنة محملة بمواد إغاثية وطبية وأدوية وحصص نظافة وحليب أطفال.

وتوجه كعدو بالشكر إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والشعب الأردني على هذه المبادرة الإنسانية، معتبرا أنها تعبر عن روح المبادرة والتعاون بين البلدين، وتعكس عمق العلاقة التاريخية بينهما.

كما وجه الشكر، باسم رئيس الوزراء نواف سلام وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة وفريق الهيئة، إلى جميع الجهات الدولية والمحلية التي ساهمت في تأمين ووصول هذه المساعدات إلى الشعب اللبناني والعائلات المحتاجة في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان.

وأكد استمرار المساعدات "لحين انتهاء الأزمة" التي يمر بها لبنان.

وسيّر الأردن، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، محمّلة بالمساعدات الإنسانية والطبية.