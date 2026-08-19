الحكام تحت الميكروفون.. خطوة تاريخية في الدوري الإنجليزي

خبرني - يستعد الدوري الإنجليزي الممتاز لخطوة غير مسبوقة في عالم البث التلفزيوني بعد السماح بعرض مقاطع صوتية ومرئية مختارة من محادثات الحكام مع اللاعبين خلال المباريات بداية الموسم.

يستعد الدوري الإنجليزي الممتاز لخطوة غير مسبوقة في عالم البث التلفزيوني، بعدما تقرر السماح بعرض مقاطع صوتية ومرئية مختارة من محادثات الحكام مع اللاعبين خلال المباريات، بداية من موسم 2026-2027.

ووفقا للتقارير، سيبدأ الناقلان المحليان للمسابقة، "سكاي سبورتس" و"تي إن تي سبورتس"، في بث مقاطع من هذه الحوارات بعد وقت قصير من حدوثها، ليتمكن المشجعون من سماع ما يدور بين الحكام واللاعبين خلال أكثر لحظات المباريات توترا.

وتعتمد التجربة على تقنية RefCam، وهي كاميرا مثبتة على رأس الحكم وتوفر مشاهد من زاويته الخاصة، إلى جانب التسجيلات الصوتية التي كانت تخضع سابقا لقيود تمنع بثها إلا بعد مرور عدة أيام على المباراة.

ويقود هذه الخطوة هوارد ويب، رئيس هيئة التحكيم الإنجليزية Pro Ref، الذي يعمل منذ سنوات على تعزيز الشفافية في القرارات التحكيمية وإطلاع الجماهير على آلية اتخاذها.

لكن الجماهير لن تسمع جميع المحادثات طوال المباراة، إذ ستقتصر التجربة في البداية على مقطع أو مقطعين مختارين في كل جولة، مع إمكانية توسيع نطاقها تدريجيا في المستقبل.

أما محادثات الحكام داخل غرفة تقنية الفيديو VAR، فلن تكون متاحة للبث المباشر في الوقت الحالي، بسبب لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB.

وتسعى رابطة الدوري الإنجليزي بالتعاون مع Pro Ref إلى تغيير هذه القواعد والسماح مستقبلا بنقل تلك المحادثات أيضا.

وبهذه الخطوة، يقترب البريميرليغ من جعل المشجع أكثر قربا من تفاصيل المباراة، بعدما كان يعتمد لسنوات على قراءة شفاه اللاعبين والحكام لمعرفة ما قيل في اللحظات الساخنة.