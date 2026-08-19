مستشفى الأمير حمزة يعقد اللقاء التعريفي الأول لأطباء الامتياز الجدد

خبرني - عُقد في مستشفى الأمير حمزة اللقاء التعريفي الأول لأطباء الامتياز الجدد، بحضور مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان، ومسؤول تدريب الامتياز الدكتور مظفر الجلامده.

وفي بداية اللقاء، رحّب الدكتور رامي أبو رمان بالأطباء الجدد، مباركًا لهم بدء هذه المرحلة المفصلية من حياتهم المهنية. وشدد على أهمية مرحلة الامتياز باعتبارها الجسر الحقيقي لترجمة العلوم النظرية إلى ممارسات سريرية عملية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والبرامج التدريبية المقررة، والاستفادة من الفرص المتاحة لصقل مهاراتهم الطبية في هذه المرحلة. وتعهد أبو رمان أن أبواب الإدارة ولجنة التدريب ستظل مفتوحة لدعمهم ومساندتهم في كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمة الطبية وتطوير قدراتهم المهنية.



وبدوره، اكد الدكتور مظفر الجلامده أن مهنة الطب ليست مجرد مهنة، بل هي أمانة إنسانية ورسالة سامية تتطلب الاستمرار في التعلم والتطور لمواكبة مستجدات العلوم الطبية الحديثة، لافتا إلى أن المستشفى يسعى دوماً لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تتيح للأطباء الاستفادة القصوى من الخبرات الطبية المتراكمة في مختلف الأقسام، ومشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين مختلف الكوادر.

كما تضمن اللقاء محاضرة متخصصة حول "ضبط العدوى للحد من انتشار الميكروبات والمخاطر الصحية" قدمها محمد بهلول من قسم ضبط العدوى في المستشفى، حيث تم الحديث خلالها عن البروتوكولات المعتمدة عالمياً ومحلياً لسلامة المرضى والكوادر الطبية، وأهمية الالتزام بمعايير الوقاية الشخصية داخل مختلف الأقسام وغرف العمليات.