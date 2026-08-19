*
الاربعاء: 19 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

95% من عدادات الكهرباء في الأردن ذكية

  • 19 أغسطس 2026
  • 14:48
95 من عدادات الكهرباء في الأردن ذكية

خبرني  - سجّلت شركة الكهرباء الأردنية، قفزة نوعية في مشروعات التحديث التقني والتشغيلي للشبكات الكهربائية، إذ وصل إجمالي عدد الاشتراكات ضمن منطقة امتيازها إلى قرابة 1.643 مليون اشتراك.

ووفق البيانات المالية النصف سنوية لشركة الكهرباء الأردنية، على موقع بورصة عمّان، نجحت الشركة في تركيب نحو 1.558 مليون عداد ذكي، وهو ما يعكس نسب إنجاز متقدمة تبلغ 95% نحو حوسبة ومأسسة منظومة القياس والتحكم عن بُعد.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية وتطوير شبكات التوزيع، سجلت الشركة نجاحا في خفض معدلات الفاقد الكهربائي بنسبة بلغت 0.88%، ليصل الفاقد إلى 11.38% في نهاية العام الماضي مقارنة بـ 12.26% في عام 2024، وفق البيانات التي رصدتها "المملكة".

وجاء هذا التراجع نتيجة حزمة من الإجراءات الهادفة لتخفيض الفاقد الفني، شملت إضافة محطات تحويل رئيسية وفرعية جديدة، وإدخال مغذيات حديثة على مختلف مستويات الفولتية، بما يضمن استمرارية تزويد الأحمال الكهربائية بكفاءة عالية وبأقل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات المالية للشركة نمو الإيرادات المتحققة من الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية لتصل إلى 77.57 مليون دينار للفترة المنتهية في الثلاثين من حزيران لعام 2026، مقارنة بـ 73.106 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قفزة كبيرة بأسعار الذهب في التسعيرة الثانية الأربعاء
قفزة كبيرة بأسعار الذهب في التسعيرة الثانية الأربعاء
  • 2026-08-19 18:53
الأردن .. فاتورة التقاعد ترتفع إلى 918 مليون دينار
الأردن .. فاتورة التقاعد ترتفع إلى 918 مليون دينار
  • 2026-08-19 18:44
أسعار النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع
أسعار النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع
  • 2026-08-19 18:16
الأردن .. 88.2 دينار سعر الذهب عيار 21
الأردن .. 88.2 دينار سعر الذهب عيار 21
  • 2026-08-19 15:50
الأردن .. ارتفاع حوالات العاملين الواردة والصادرة
الأردن .. ارتفاع حوالات العاملين الواردة والصادرة
  • 2026-08-19 13:51
الذهب يرتفع مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأميركي
الذهب يرتفع مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأميركي
  • 2026-08-19 08:54