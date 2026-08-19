أمانة عمّان تبدأ الإطلاق التجريبي لحملة فرز النفايات من المصدر

خبرني - باشرت أمانة عمّان الكبرى، من خلال دائرة الدراسات البيئية بالتعاون مع دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية، تدريب الفرق والمتطوعين وتجهيزهم ميدانيا، استعدادًا للإطلاق التجريبي لحملة "أنت بطريق وأنا بطريق" للفرز من المصدر في منطقة تلاع العلي، على أن يتبعها تنفيذ الحملة في منطقة طارق / طبربور، وذلك ضمن مشروع SoWas.

وتتضمن المرحلة الحالية تنفيذ أنشطة توعوية وميدانية خلال أيام محددة، بهدف اختبار آليات التواصل مع السكان باستخدام الأساليب الجديدة، واختبار مدى وضوح الرسائل التوعوية وآليات الفرز والجمع، وقياس مستوى المشاركة والاستجابة، تمهيدا للإطلاق الرسمي والموسع للحملة خلال الشهر الحالي. وسيتم خلال المرحلة التجريبية جمع الملاحظات والتغذية الراجعة من الفرق الميدانية والمتطوعين والسكان المستهدفين، ومراجعة آليات التنفيذ والمواد التوعوية وإدخال التحسينات اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة الحملة وتعزيز جاهزيتها قبل التوسع.

ويأتي المشروع بدعم وتمويل من الحكومة الألمانية، وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة إدارة النفايات، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، وزيادة معدلات فصل المواد القابلة لإعادة التدوير، والحد من كميات النفايات المرسلة إلى المكبات.

وأكد مدير دائرة الدراسات البيئية باسم الحوامدة، أن التدريب والتحضير للإطلاق التجريبي يشكلان خطوة أساسية لاختبار آليات التنفيذ وضمان جاهزية الفرق قبل التوسع، مشيرًا إلى أن الحملة تركز على التواصل المباشر مع السكان وتعريفهم بآليات الفرز والجمع، بما يعزز المشاركة، ويسهم في تحسين جودة المواد القابلة لإعادة التدوير.

وأضاف الحوامدة أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال أساليب توعوية رقمية وتفاعلية للتواصل مع السكان وقياس مستوى المشاركة والاستجابة، ضمن توجه الأمانة نحو توظيف الحلول الذكية في تطوير خدمات إدارة النفايات.

من جانبه، أكد مدير دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية، محمد الزواهرة، على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الأمانة في مجال الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن إشراك موظفي الدائرة والمتطوعين من المجتمع المحلي يسهم في نشر الممارسات البيئية الإيجابية وتعزيز ثقافة الفرز وإعادة التدوير، ورفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الأمانة وتوجهاتها نحو إدارة أكثر كفاءة واستدامة للنفايات.

وتستهدف الحملة في مرحلتها الحالية المباني السكنية المختارة من خلال أنشطة ميدانية و توعوية للتعريف بآليات الفرز الصحيح ومواعيد وإجراءات جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف رفع معدلات الاسترداد وإعادة التدوير، والمحافظة على الموارد وتقليل النفايات التي تصل إلى المكبات، بما يدعم توجهات أمانة عمان نحو إدارة أكثر كفاءة واستدامة للنفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري وجودة الحياة في المدينة.