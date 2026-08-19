تكريم مكلفين متفوقين في الثانوية العامة بمركز تدريب خدمة العلم / شويعر

خبرني - كرّم رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي، الأربعاء، عدداً من مكلفي مركز تدريب خدمة العلم / شويعر، ممن حققوا معدلات متميزة في امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الحالي، تقديراً لتفوقهم العلمي وتميزهم خلال فترة تأديتهم واجباتهم ضمن برنامج خدمة العلم.

وأكّد رئيس دائرة التعبئة، بحضور آمر مركز تدريب خدمة العلم، أن المركز حرص على توفير بيئة تعليمية ملائمة للمكلفين، ومكّنهم من مواصلة تحصيلهم العلمي والتقدم لامتحان الثانوية العامة، بالتوازي مع تنفيذ متطلبات وواجبات خدمة العلم.

وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تولي التعليم والتأهيل أهمية كبيرة، وتسعى إلى توفير الفرص والإمكانات التي تمكّن المكلفين من تطوير قدراتهم العلمية والمهارية، إلى جانب إعدادهم وتأهيلهم عسكرياً، بما يعزز جاهزيتهم ويسهم في بناء شخصياتهم بصورة متكاملة.

وعبّر المكلفون المكرّمون عن اعتزازهم وتقديرهم للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لما قدمته لهم من دعم ومتابعة ووفّرت لهم من بيئة ساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتحقيق هذه النتائج المتميزة، مؤكدين أن ما وجدوه من تشجيع كان حافزاً لهم على بذل المزيد من الجهد ومواصلة مسيرة التفوق.

ويأتي هذا التكريم تجسيداً لحرص القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على دعم المسار التعليمي والتأهيلي للمكلفين، وتمكينهم من استثمار فترة خدمة العلم في تطوير معارفهم ومهاراتهم، إلى جانب أداء واجباتهم الوطنية، بما يسهم في إعداد جيل يجمع بين الانضباط والقدرة العلمية والمهارات العملية.