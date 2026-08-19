الطاقة المتجددة تتسلم مشروع تسخين المياه بالطاقة الشمسية في دار الضيافة للمسنين

خبرني - تسلّم المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، رسمي حمزة، مشروع تركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في جمعية الأسرة البيضاء – دار الضيافة للمسنين، بسعة تخزينية تبلغ 5,000 لتر، وذلك في إطار دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويسهم المشروع في خفض فاتورة الكهرباء للدار بأكثر من 70%، بما يعادل نحو 27 ألف دينار سنوياً، إضافة إلى تجنب نحو 98 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وتوفير المياه الساخنة بكفاءة واستمرارية على مدار العام.

ويأتي المشروع استكمالاً للدعم المقدم من الصندوق للجمعية، بعد تنفيذ نظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 90 كيلوواط عام 2018، حيث أسهم في توفير نحو 14 ألف دينار سنويا من فاتورة الكهرباء.

وشملت أعمال المشروع الصيانة الوقائية والعلاجية، وكفالة لمدة 5 سنوات، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية لضمان استدامة النظام وكفاءة تشغيله.

ويعكس المشروع جهود صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الأردن لاستخدام حلول الطاقة النظيفة، بما يحقق وفورات اقتصادية وأثرا بيئيا مستداما.