*
الاربعاء: 19 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الطاقة المتجددة تتسلم مشروع تسخين المياه بالطاقة الشمسية في دار الضيافة للمسنين

الطاقة المتجددة تتسلم مشروع تسخين المياه بالطاقة الشمسية في دار الضيافة للمسنين

  • 19 أغسطس 2026
  • 14:25
الطاقة المتجددة تتسلم مشروع تسخين المياه بالطاقة الشمسية في دار الضيافة للمسنين

خبرني  - تسلّم المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، رسمي حمزة، مشروع تركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في جمعية الأسرة البيضاء – دار الضيافة للمسنين، بسعة تخزينية تبلغ 5,000 لتر، وذلك في إطار دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويسهم المشروع في خفض فاتورة الكهرباء للدار بأكثر من 70%، بما يعادل نحو 27 ألف دينار سنوياً، إضافة إلى تجنب نحو 98 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وتوفير المياه الساخنة بكفاءة واستمرارية على مدار العام.

ويأتي المشروع استكمالاً للدعم المقدم من الصندوق للجمعية، بعد تنفيذ نظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 90 كيلوواط عام 2018، حيث أسهم في توفير نحو 14 ألف دينار سنويا من فاتورة الكهرباء.

وشملت أعمال المشروع الصيانة الوقائية والعلاجية، وكفالة لمدة 5 سنوات، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية لضمان استدامة النظام وكفاءة تشغيله.

ويعكس المشروع جهود صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الأردن لاستخدام حلول الطاقة النظيفة، بما يحقق وفورات اقتصادية وأثرا بيئيا مستداما.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ازدياد ملحوظ في مراجعة مدمني الكريستال لمركز علاج الإدمان
ازدياد ملحوظ في مراجعة مدمني الكريستال لمركز علاج الإدمان
  • 2026-08-19 18:42
السياحة: خطة أمنية ومرورية لتأمين فعاليات فنية في الأردن
السياحة: خطة أمنية ومرورية لتأمين فعاليات فنية في الأردن
  • 2026-08-19 17:52
الأرصاد الجوية: كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الخميس
الأرصاد الجوية: كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الخميس
  • 2026-08-19 16:57
انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي في دير علا الخميس
انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي في دير علا الخميس
  • 2026-08-19 16:19
وزير الأشغال يطلع على سير العمل في دائرة العطاءات الحكومية
وزير الأشغال يطلع على سير العمل في دائرة العطاءات الحكومية
  • 2026-08-19 16:18
الصفدي: العدوان الإسرائيلي على سورية خرق فاضح للقانون الدولي
الصفدي: العدوان الإسرائيلي على سورية خرق فاضح للقانون الدولي
  • 2026-08-19 15:48