الملك يبحث فرص توطيد التعاون السياحي مع الصين

خبرني - بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة، خلال اجتماع، الأربعاء، مع مجموعة (Trip.com) الرائدة في مجال السياحة والسفر.

واستمع جلالته، خلال زيارة إلى مقر المجموعة بمدينة شنغهاي، إلى شرح قدماه نائب الرئيس التنفيذي بو سون، ونائب الرئيس الأول في المجموعة أماندا وانغ، حول مجالات عمل (Trip.com)، وبرامجها للترويج للوجهات السياحية ودمج التراث الثقافي مع الفعاليات السياحية.

وأكد جلالة الملك أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن، وإطلاعهم على تنوع الأماكن الطبيعية والأثرية والمنتجات السياحية، وإثراء تجاربهم الثقافية خلال هذه الزيارات.

وتناول اللقاء سبل العمل المشترك على تعزيز التسويق الذكي للوجهات السياحية، وأهمية الربط الجوي بين الأردن والصين.

ورافق جلالته، خلال الزيارة، مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني.