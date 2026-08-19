انطلاق مهرجان الفحيص في 26 آب

خبرني - تنطلق فعاليات مهرجان الفحيص في دورته الـ 33، والتي تحمل عنوان "الأردن تاريخ وحضارة"، في 26 آب الحالي برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، لتواصل مسيرتها الثقافية والفنية الممتدة وترسخ مكانة الأردن كحاضنة للفكر والإبداع.

وعقدت إدارة مهرجان الفحيص، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعالياته، إذ قال رئيس نادي شباب الفحيص مدير المهرجان أيمن سماوي إن إدارة المهرجان أعدت برنامجا متكاملا ومتنوعا يلبي تطلعات الجمهور الأردني والعربي، ويتضمن برنامجا ثقافيا فكريا ثريا يطرح قضايا العصر ويحتفي بالرموز الوطنية.

وأضاف أن المهرجان يؤمن بأن الثقافة هي الجسر الذي يربط الماضي بالمستقبل، مؤكدا أنها الساحة الأجمل للتعبير عن قيم المحبة والسلام والتنوع التي يمتاز بها المجتمع الأردني.

وتتضمن الفعاليات أمسيات فنية وموسيقية يحييها نخبة من نجوم الفن الأردني والعربي وبرامج مخصصة للطفل والأسرة، تدمج بين الترفيه والتعليم، فضلا عن معارض تراثية وحرفية تسلط الضوء على الهوية الوطنية.

ويستضيف المهرجان نجوما وفنانين أردنيين وعرب منهم سائد حتر، وهيثم جريسات، وعادل الناجي، وباسل جريسات، وفراس طعيمة، وأيمن الفرد، وينال المصري، ومن لبنان مروان الشامي، وطوني حنا، وأيمن زبيب، وصبحي توفيق، والفنان إياد طنوس من فلسطين.

كما يستضيف المهرجان ندوة في ريادة الأعمال في الشركات الناشئة، وأمسية شعرية بعنوان "سيرة الشاعر محمود درويش ستبقى خالدة"، وندوة بعنوان "شخصيات عسكرية أردنية خالدة "، وفقرة حول نجاحات المرأة الأردنية، وندوة حول ركن الشخصية تتحدث عن المرحوم الوزير الأسبق مازن الساكت.

وبين سماوي، أن المهرجان سيكرم عددا من الرواد والشخصيات الأردنية، كما سيتضمن فقرات فنية لفرقة زها للكورال، وفرقة زها المسرحية، وفرقة زها درم، وفرقة زها للرقص والفنون الادائية، وفرقة موسيقية الأوركسترا، ومكتبة بيئية متنقلة، وفقرات الساحر وسؤال وهدية.

ويشتمل المهرجان على معرض لمراحل تطوير الراية الأردنية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، ومعرض الركن العسكري بالتعاون مع مديرية الإعلام العسكري التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومعرض الشاعر محمود درويش من فلسطين، ومعرض ركن الشخصية للمرحوم مازن الساكت، ومعرض للفنان التشكيلي أنور حدادين، إضافة إلى برنامج المطبخ الشعبي.