ماكدونالدز الأردن تشارك في (كرنفال إربد 2026) وتقدّم الهدايا للعائلات والأطفال

خبرني - شاركت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن في فعاليات معرض وكرنفال إربد للتسوق والترفيه 2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 11 إلى 15 آب، في المعرض الدائم للمنتجات الريفية بحدائق الملك عبدالله الثاني في مدينة إربد.

وشاركت ماكدونالدز الأردن زوّار الكرنفال، من العائلات والأطفال، أجواء الفعالية من خلال توزيع مجموعة من الهدايا، وإتاحة مساحة للتفاعل المباشر مع ضيوفها في مدينة إربد.

وجاءت مشاركة الشركة في فعالية محلية جمعت التسوق والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية، وضمّت نحو 50 جناحًا للمنتجات الوطنية والحرف اليدوية والمطابخ الإنتاجية، بما أسهم في دعم حضور المنتج المحلي والتعريف بإبداعات الأسر المنتجة والحرفيّين أمام الجمهور.

وتندرج المشاركة ضمن توجه ماكدونالدز الأردن نحو تعزيز حضورها في الفعاليات العائلية والمجتمعية بمختلف محافظات المملكة، والتواصل مع ضيوفها ومشاركتهم تجارب تجمع الفرح والتفاعل.