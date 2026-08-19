الأردن .. ارتفاع حوالات العاملين الواردة والصادرة

خبرني - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة خلال شهر حزيران من عام 2026 بنسبة 13.3%، لتبلغ 434.1 مليون دولار. أما خلال النصف الأول من عام 2026 فبلغت 2,496.2 مليون دولار بارتفاع نسبته 14.3%.

وتظهر البيانات خلال النصف الأول من عام 2026 أن الحوالات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.2%، تلتها الحوالات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.6%، ثم المملكة العربية السعودية (17.7%)، تبعتها دولة قطر (10.3%) ثم دولة الكويت (5.5%)، فيما شكلت الدول الأخرى (25.7%) من إجمالي الحوالات الواردة.

أما حوالات العاملين الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 17.7% خلال شهر حزيران من عام 2026 عن الشهر المقابل من عام 2025 لتبلغ 162.6 مليون دولار. أما خلال النصف الأول من عام 2026 فبلغت 969.3 مليون دولار بارتفاع نسبته 15.5%.

واحتلت حوالات العاملين الصادرة من المملكة إلى جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى لتشكل ما نسبته 41.5% من إجمالي الحوالات الصادرة، تلتها جمهورية بنغلادش الشعبية (11.8%) ثم جمهورية الفلبين (4.8%)، ودولة فلسطين (4.0%)، أما الدول الأخرى فشكلت 37.9% من إجمالي الحوالات الصادرة.