رشا شربتجي تبدأ تحضيرات مسلسل رمضان 2027

خبرني - بدأت المخرجة السورية رشا شربتجي التحضيرات الأولى لمسلسل جديد في رمضان 2027 مع الكاتب سامر رضوان في عودة لشراكة فنية سبق أن قدمت أعمالا تركت حضورا لافتا في الدراما السورية.

وشاركت شربتجي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» صوراً ومشاهد من عدد من المواقع التي جرى استطلاعها، تمهيداً لاختيار أماكن التصوير المناسبة للعمل، فيما يتولى عبدو مدخنة مهام المنتج الفني والتنفيذي، ويشارك في التحضيرات بصفته Creative Producer.

ولا تزال تفاصيل المشروع في مراحلها الأولى، مع العمل على تطوير الخطوط الرئيسية للنص، بالتوازي مع اجتماعات تجمع شربتجي ورضوان ومدخنة، قبل الانتقال إلى مرحلة اختيار أبطال العمل واستكمال تحديد مواقع التصوير.

وبحسب المعلومات المتداولة، ينتمي المسلسل إلى الدراما البوليسية الاجتماعية ذات الطابع الثقيل، وهي مساحة عرف بها سامر رضوان من خلال عدد من أعماله السابقة التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية شائكة وأثارت نقاشاً واسعاً بين الجمهور.

ويأتي المشروع بعد أشهر من حديث رشا شربتجي عن وجود عمل قيد التطوير يجمعها مجدداً بالكاتب سامر رضوان، كاشفة حينها أن المشروع يتألف من 10 حلقات، وأن فرص تنفيذه كانت مرتفعة رغم عدم حسم الاتفاق النهائي في ذلك الوقت.

وكانت شربتجي قد صرحت سابقا: «فعلاً في تخطيط لمشروع مع سامر رضوان من 10 حلقات، ولسا ما في شي مؤكد، بس إن شاء الله تتم على خير، لأن في أمور كثيرة قبل ما نصرّح بشكل نهائي».