أورنج الأردن ترعى البطولة الوطنية للسومو روبوت تعزيزاً لتميز الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار

خبرني - قدّمت أورنج الأردن رعايتها للبطولة الوطنية للسومو روبوت انطلاقاً من التزام الشركة الراسخ بتمكين مواهب الشباب الأردني ودعم ابتكاراتهم في مختلف المجالات الرقمية.

بتنظيم مشترك من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ومؤسسة الأفكار المثالية للخدمات والاستشارات التربوية، شهدت المسابقة مشاركة 40 فريقاً من الطلاب والمبتكرين الشباب يمثلون مختلف مدارس وجامعات المملكة تنافسوا على تصميم، وبناء، وبرمجة روبوتات السومو ذاتية التحكم ضمن بيئة محفزة تسهم في تنمية قدراتهم في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات (STEM) وتقنية المعلومات، إلى جانب تعزيز روح العمل الجماعي وفتح آفاق جديدة للإبداع.

وخلال المسابقة، التي تعود تسميتها إلى رياضة السومو اليابانية، يحاول اثنان من الروبوتات دفع الآخر خارج الحلبة الدائرية بهدف إبراز احترافية التصميم الهندسي والبرمجة، وتطوير استراتيجيات اللعب، ضمن أجواء عادلة ومنظمة تبرز أفضل الفرق على مستوى المملكة.

وأعربت أورنج الأردن عن إيمانها العميق بأن هذه المنافسات تجسّد بوابة حقيقية لتمكين الجيل الصاعد في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى أن تميز الشابات والشباب يُعد الركيزة الأساسية لمستقبل رقمي مرن ومستدام. وانطلاقاً من هذا المفهوم المتكامل، تواصل الشركة، بصفتها شريك رقمي موثوق، تعزيز دورها في تحفيز طاقات الشباب الإبداعية وتوفير الفرص الإيجابية لهم.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة رعت العديد من مسابقات وبطولات الروبوت، بالإضافة إلى توجيه وتدريب 4 فرق مشاركة في بطولة السومو روبوت عام 2025 من خلال مختبر التصنيع الرقمي التابع لمركز أورنج الرقمي، حيث وفر لهم مساحة داعمة لتطوير قدراتهم وتحضيرهم كلياً لبناء الروبوتات الخاصة بهم، بما يعكس جهود أورنج الأردن في ترجمة أفكار الشباب إلى مشاريع ملموسة.

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