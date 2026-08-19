كلية الهندسة في عمان العربية تنفّذ نشاطًا تفاعليًا للأطفال بعنوان (عالم المهن)

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز دورها المجتمعي وترسيخ رسالتها في دعم التعليم والتعلّم التفاعلي، وتوظيف الخبرات الأكاديمية والعملية في خدمة المجتمع المحلي، وضمن توجهات الجامعة في تنفيذ مبادرات وأنشطة نوعية تسهم في تنمية مهارات الأطفال والطلبة، وتعزز لديهم المعرفة والوعي بأساليب تعليمية مبتكرة، نفذت كلية الهندسة نشاطًا تعليميًا تفاعليًا بعنوان "عالم المهن"، وذلك في حضانة الشذى في مدينة الزرقاء، بإشراف المهندسة منى المومني عضو هيئة التدريس في الكلية.

حيث هدف النشاط إلى تعريف الأطفال بمجموعة متنوعة من المهن والتخصصات وأدوارها في خدمة المجتمع، وتعزيز وعيهم بأهمية العمل وتنوع مجالاته، من خلال تقديم نماذج مبسطة وواقعية لعدد من المهن، وعرض الأدوات والملابس المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ أنشطة تمثيلية ومسابقات تفاعلية وألعاب تعليمية أتاحت للأطفال فرصة المشاركة والتعبير والتعرّف إلى طبيعة كل مهنة ومهامها بأسلوب ممتع يتناسب مع أعمارهم، كما أسهم النشاط في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم، وتشجيعهم على طرح الأسئلة والاستكشاف والتفكير الإبداعي، وربط التعلم بالمواقف الحياتية بصورة مبسطة وشيقة.

وشهد النشاط تفاعلًا لافتًا من الأطفال الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بالمهن والتخصصات التي جرى التعريف بها، وشاركوا بفاعلية في الأنشطة التفاعلية والتمثيلية والمسابقات المصاحبة والتي أسهمت في تنمية مهارات الملاحظة والاستماع والتعبير والتواصل والعمل الجماعي لديهم، إلى جانب تعزيز قدرتهم على طرح الأسئلة والاستكشاف والتفكير بطريقة إبداعية، وترسيخ مفهوم أهمية العمل وتنوع المهن في المجتمع، وتعزيز احترام الأطفال لمختلف المهن وتقدير الجهود التي يبذلها أصحابها في خدمة المجتمع، ضمن تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة والمتعة والتعلم بالممارسة.

ويأتي تنفيذ هذا النشاط في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، وتفعيل دور كوادرها الأكاديمية في تقديم المبادرات التعليمية والتوعوية الهادفة لمختلف فئات المجتمع.