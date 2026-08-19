البنك العربي ينظّم ورشة تدريبية في الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال من ذوي الإعاقة

خبرني - نظّم البنك العربي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة تدريبية متخصصة حول الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيف أدواته، بمشاركة مجموعة من روّاد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك المتواصل بمجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وانسجاماً مع رؤيته الهادفة الى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم، بما يرسّخ دورهم الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

وهدفت الورشة، التي عُقدت في مقرّ المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تعزيز مهارات المشاركين وتمكينهم من توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمالهم بما يواكب التطورات المتسارعة في بيئة الاعمالعمال يفلايا. وقد شارك في الورشة مجموعة من روّاد الأعمال من الشباب والشابات، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة المرأة ولجنة الشباب وناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتنوع خبراتهم في إدارة البرامج والمشاريع المعنية بقضايا المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، ما أتاح لهم الاستفادة من المحتوى المقدّم وتطبيقه بما يتوافق مع متطلباتهم المهنية واهتماماتهم العملية.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور الأساسية، من أبرزها التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع قارئات الشاشة وغيرها من تقنيات وأجهزة الوصول، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة منها بشكل فاعل، بالإضافة إلى سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث، وجمع البيانات، وتحليل الاتجاهات، وإعداد المحتوى، إلى جانب استعراض كيفية استخدام هذه الأدوات لأتمتة المهام الروتينية مثل جدولة المواعيد، وإدخال البيانات، والرد على رسائل البريد الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية. وتخلّلت الورشة مجموعة من التمارين العملية المبنية على سيناريوهات واقعية، أتاحت للمشاركين تطبيق ما تم تناوله من خلال مهام مختلفة، مثل إعداد التقارير، وصياغة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي، مع مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سهولة وصولهم إلى المحتوى.

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرص البنك العربي على دعم وتطوير مبادرات نوعية تُسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في أعمالهم ومبادراتهم، بما يعزز مهاراتهم على المساهمة في جهود التنمية المستدامة والنهوض بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يُذكر أن هذه الورشة تأتي امتداداً للتعاون المتنامي بين البنك العربي والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أثمر عن تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، من بينها برنامج تدريبي متخصص لتعزيز الوعي المالي لدى السيدات ذوات الإعاقة، بهدف دعم استقلالهن المالي وتمكينهن اقتصادياً.