جامعة عمان العربية تبحث سبل التعاون مع هيئة شباب لواء عين الباشا

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على ترسيخ دورها المجتمعي وتوسيع شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المحلي، استقبل الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وفداً من هيئة شباب عين الباشا برئاسة الأستاذ محمد الفاعوري رئيس الهيئة، لبحث سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة لدعم الشباب وتمكينهم، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والاستفادة من خبرات وإمكانات الجامعة في تنفيذ المبادرات والبرامج الشبابية والمجتمعية، وذلك بحضور الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة، وعدد من أعضاء هيئة شباب عين الباشا.

وأكد الدكتور الوديان على أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة نحو بناء شراكة فاعلة ومستدامة بين الجامعة وهيئة شباب لواء عين الباشا، مشدداً على حرص الجامعة على تعزيز تعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في دعم وتمكين الشباب وتوفير بيئة محفزة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، مؤكداً استعداد الجامعة لتوظيف خبراتها الأكاديمية وكفاءاتها وإمكاناتها المتاحة في دعم البرامج والمبادرات الشبابية، ولا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات والأنشطة الثقافية والتوعوية والمجتمعية، إلى جانب تقديم الدعم الممكن وتذليل الصعوبات أمام تنفيذ المبادرات المشتركة، بما يسهم في إيجاد فرص نوعية للشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في خدمة مجتمعهم.

من جانبه أكد الأستاذ الفاعوري على أهمية بناء شراكة فاعلة مع جامعة عمان العربية، لما تمتلكه من خبرات وكفاءات أكاديمية وإمكانات يمكن الاستفادة منها في تطوير برامج الهيئة ومبادراتها، مُشيراً إلى أن التعاون مع الجامعة من شأنه أن يفتح أمام الشباب مساحات جديدة للتعلم والتدريب وتطوير المهارات والمشاركة في المبادرات المجتمعية، بما يعزز حضورهم ودورهم في خدمة مجتمعهم.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، ووضع آليات عملية لتنفيذها، من خلال الاطلاع على برامج هيئة شباب لواء عين الباشا وأنشطتها واحتياجاتها، وبحث فرص تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي، ويدعم الشباب ويسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.