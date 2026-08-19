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الغذاء والدواء تحذر من علكة بتغليف يشبه معسل الأراجيل

  • 19 أغسطس 2026
  • 11:58
الغذاء والدواء تحذر من علكة بتغليف يشبه معسل الأراجيل

خبرني - أكد مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور خالد الروسان، دخول منتج من العلكة إلى بعض الأسواق المحلية داخل عبوات بتغليف يشبه معسل الأراجيل، مؤكداً أن المنتج مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وقال الروسان، خلال مداخلة في برنامج "بصوتك مع الرجوب"، إن المؤسسة تابعت الشكاوى والملاحظات الواردة بشأن المنتج، وتعاملت معها فوراً وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضح أن المنتجات المخالفة من هذا النوع يجري إتلافها مباشرة ولا تخضع للفحص، مشيراً إلى أنها تدخل الأسواق بطرق غير قانونية.

وأضاف الروسان أن المؤسسة تتعامل مع هذا المنتج بالطريقة ذاتها التي اتبعتها مع منتج آخر انتشر أخيراً في الأسواق، وكان يُطرح داخل عبوات تشبه علب التبغ.

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