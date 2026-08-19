خبرني - اتهم الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز رئيسَ الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بتدمير "فيفا" ذاتيا بسبب فشل خطط الأخير في خصخصة الحقوق التجارية لكأس العالم.

ويكافح إنفانتينو للبقاء في منصبه بعد ردود فعل غاضبة ضده بسبب مقترحه لخصخصة حقوق بطولات الاتحاد (فيفا) ببيعها لعدد من المستثمرين.



ويتصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جبهة المنتقدين لإنفانتينو، كما سحب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعمه لرئيس الفيفا الحالي.



الفيفا سبب المشكلة

وقال ماسترز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) سبورت "فيفا سبب هذه المشكلة".

وأضاف "إنها ضربة موجعة من صنع أيدي مسؤولي الاتحاد الدولي الذين ضغطوا على مفتاح التدمير الذاتي، وتداعياتها تظهر حاليا في ضرورة إيجاد حل".

وتابع "فيفا لا يجب أن يفكر في خصخصة حقوق كأس العالم، لأنه مؤسسة لا تستهدف الربح، بل كان يجب أن يتعامل بنزاهة مع هذه البطولة من أجل مستقبل كرة القدم".

وواصل ماسترز "إنها فكرة سيئة للغاية، وأرى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتخذ الموقف الصحيح تجاه إنفانتينو".

وبسؤاله عن المرشح المحتمل لمنافسة إنفانتينو عام 2027، ختم ماسترز بالقول "لا بد أن يضع أي مرشح إصلاح فيفا على رأس أولوياته، بل ربما تحديد صلاحيات الرئيس وكيفية تعامله مع مختلف الأمور".