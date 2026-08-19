من الطفيلة إلى محافظات الجنوب.. ورشات تدريبية تنفذها الفاو حول السياسات المناخية وترشيد استهلاك المياه

خبرني - انطلقت اليوم في محافظة الطفيلة أولى الورشات التدريبية المخصصة لممثلي الإدارات المحلية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف في مواجهة التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي (BRCCJ)"، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف تعزيز المعرفة بالأطر والسياسات الوطنية والدولية المتعلقة بتغير المناخ وإدارة المياه، والتعريف بدليل الأبنية الخضراء في الأردن، ودوره في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية والطاقة.

وتنفذ الورشات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع شركة اختصاصيي المياه والطاقة والبيئة (WEE Pros)، وبدعم من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، في إطار مشروع BRCCJ، الذي يهدف إلى دعم التحول نحو قطاع زراعي أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي في الأردن.

ومن المقرر أن تتواصل الورشات التدريبية خلال الفترة المقبلة في محافظات الكرك ومادبا ومعان، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويدعم بناء القدرات المحلية، ويسهم في نشر المعرفة حول حلول التكيف مع تغير المناخ والإدارة المستدامة للموارد المائية.



وفي مستهل الورشة، قدمت خبيرة السياسات والتعليم في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الدكتورة سامية عكروش، نبذة تعريفية حول مشروع BRCCJ، استعرضت خلالها أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية، ودوره في تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، ودعم تبني الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وبناء قدرات ممثلي الإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ ودعم التنمية الزراعية المستدامة.



وتستمر الورشات التدريبية لمدة يومين في كل محافظة، بمشاركة ممثلين عن الإدارات المحلية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تتناول مجموعة من المحاور، من أبرزها الأطر والسياسات الوطنية والدولية المتعلقة بتغير المناخ، وإجراءات التكيف والتخفيف من آثاره، وأهمية دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط المحلي والقطاعي، إلى جانب استخدام الأدوات التشاركية لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تخطيط وتنفيذ السياسات والإجراءات المناخية.



كما تسلط الورشات الضوء على دليل الأبنية الخضراء في الأردن وتطبيقاته، ودوره في تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، إلى جانب استعراض عدد من التقنيات والممارسات التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد.





ويُنفذ مشروع "بناء القدرة على التكيف في مواجهة التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي (BRCCJ)" من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، وبالشراكة مع وزارات الزراعة، والمياه والري، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).



ويهدف المشروع الذي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي إلى تعزيز قدرة المجتمعات والقطاع الزراعي في الأردن على التكيف مع آثار تغير المناخ، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع تطبيق ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، بما يسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن.