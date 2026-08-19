دراسة: تناول المشروبات الغازية يوميا يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

خبرني - أظهرت دراسة أجراها أطباء مستشفى بريغهام في ماساتشوستس أن تناول المشروبات السكرية بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وتابع الباحثون خلال الدراسة حالة 112 ألف شخص لعدة عقود ، أصيب منهم 278 خلالها بسرطان المعدة. واتضح لهم أن التناول المنتظم للمشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة، والمشروبات الرياضية يزيد من خطر الإصابة بالمرض بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا.

واتضح للباحثين، أن أولئك الذين تناولوا يوميا مشروبا واحدا على الأقل محلى بالسكر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار 2.45 مرة مقارنة بأولئك الذين نادرا ما تناولوا هذه المشروبات. وكانت هذه العلاقة أكثر وضوحا لدى النساء، حيث زاد الخطر لديهن بمقدار ثلاثة أضعاف. كما أن تناول الفركتوز بكميات كبيرة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ولكن لم تظهر المشروبات المحلاة بمحليات صناعية (مثل المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية) أي ارتباط بزيادة خطر الإصابة. كما درس الباحثون فيما إذا كانت عدوى جرثومة المعدة Helicobacter pylori (التي تزيد بدورها من خطر الإصابة بسرطان المعدة)، تؤثر على هذا الارتباط، لكنهم لم يجدوا أي صلة مباشرة.

ويؤكد الباحثون أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت أن المشروبات السكرية تسبب السرطان تحديدا. ولكن نتائجها تشير إلى وجود صلة محتملة.