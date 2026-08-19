خبرني - لفت لاعب نادي سبارتاك كوستروما الروسي، الإيراني نادر محمدي، الأنظار خلال مباراة فريقه أمام أوفا، بعدما نفذ رمية تماس قطعت الكرة خلالها مسافة بلغت 51.6 مترا.

وبحسب بيانات شركة "روستات" (RuStat) المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، جاءت الرمية أمام أوفا، فيما بلغت الكرة أقصى ارتفاع لها 10.8 أمتار قبل أن تسقط داخل المنطقة الخطرة أمام المرمى.

وذكرت الشركة أن الرمية تُعد الطُّولى المسجلة للاعب في الدوري الروسي الممتاز أو دوري الدرجة الأولى، منذ بدء تتبع هذه البيانات بصورة تفصيلية عام 2021.

ويشتهر محمدي، الذي يلعب مع سبارتاك كوستروما، بقدرته على تنفيذ رميات تماس بعيدة، ويستخدم أحيانا أسلوبا يعتمد على الشقلبة الخلفية لمنح الكرة قوة إضافية ومدى أطول.

وتحولت رميات محمدي إلى واحدة من أبرز أسلحته في المباريات، إذ بات قادرا على إرسال الكرة إلى منطقة الجزاء من مسافات بعيدة، لتصبح رمية التماس بالنسبة إليه أشبه بفرصة هجومية من الكرات الثابتة.

"رميات بهلوانية" ليست الأولى

وتأتي هذه اللقطة لتؤكد تميز اللاعب الإيراني في هذا النوع من التنفيذ، فقبل أيام تألق محمدي، بعد تنفيذه رمية تماس مذهلة بحركة بهلوانية، أسفرت عن هدف الفوز الحاسم لفريقه أمام إس كيه إيه خاباروفسك 3-1 في منافسات دوري الدرجة الثانية الروسي.

ومع تقدم فريقه 2-1 في الدقائق الأخيرة من المباراة، نفذ اللاعب الإيراني رمية تماس طويلة حاسمة، وهي حركة اشتهر بها الإستوني ريستو كالاستي والإنجليزي ستيف واتسون في التسعينيات.

وأظهرت مقاطع الفيديو المدافع نادر محمدي (29 عاما) وهو ينفذ اللقطة البهلوانية التي جعلت الكرة تقطع مسافة طويلة جدا وتصل كقذيفة مباشرة إلى عمق منطقة جزاء الخصم، ومع سقوط هذه الرمية المتقنة، سدد الروسي سيرغي بوغرييف رأسية لا تُصد في شباك حارس مرمى خاباروفسك محرزا الهدف الثالث.