لندن تسجل أرقاما قياسية في كراهية المسلمين

خبرني- تجاوز عدد التقارير التي ترصد كراهية المسلمين والتحيز ضدهم في لندن خلال النصف الأول من العام إجمالي العدد السنوي المسجل عام 2023.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أن منظمة " تيل ماما " التي ترصد الكراهية ضد المسلمين، وصفت الإحصاءات التي جمعتها بـ "المقلقة" حيث تظهر ارتفاعا بواقع 6أضعاف في الارقام السنوية من 2021 حتى 2025 في العاصمة البريطانية.

وقالت المنظمة إن البيانات أظهرت " تصاعدا مستمرا في الكراهية ضد المسلمين" مضيفة أنه وراء كل تقرير " شخص يعيش في لندن يشعر بعدم الأمان ببساطة بسبب ديانته ". وبلغ عدد التقارير 313 تقريرا خلال عام 2021، وارتفع بأكثر من الضعف خلال 2022 ليصل إلى 818، كما ارتفع كل عام منذ ذلك الحين حتى وصل لمستوى قياسي بلغ 1909 خلال العام الماضي.

وما بين بداية يناير وحتى نهاية يونيو هذا العام، سجلت المنظمة 1031 تقريرا، ليتجاوز العدد الاجمالي الذي تم تسجيله عام 2023 وبلغ 1028.

من جهتها، قالت إيمان عطا مديرة المنظمة " أكثر ما يقلق هو المسار: من أكثر من 300 تقرير خلال عام 2021 إلى نحو 1100 خلال النصف الأول فقط من هذا العام".

وأضافت: "الارتفاع المقلق في تكرار الاستهداف والمستويات المرتفعة من الغضب الموجه يجعل الضحايا يشعرون باهتزاز أمنهم الشخصي، ويبرز الحاجة الماسة لتبني استراتيجيات قوية لمكافحة التطرف بدلا من التفاهات السياسية ".

في غضون ذلك، قال متحدث باسم شرطة العاصمة: "لن نتهاون مع الهجمات ضد المسلمين. ستظل جرائم الكراهية بكل أشكالها- بما في ذلك الجهود المتواصلة للتغلب على العنصرية، وجرائم الكراهية ضد المسلمين والأشكال الأخرى من الكراهية بالعاصمة، أولوية قصوى للشرطة".

وأضاف: "بدأت جهودنا الرامية للتصدى لمرتكبى جرائم الكراهية في أن تؤتي ثمارها، وخلال الـ12 شهرا الماضية، حققت الشرطة زيادة في النتائج الإيجابية- بما في ذلك عمليات الاعتقال وتوجيه الاتهام- بالنسبة لجرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 57%".

وقال متحدث باسم عمدة لندن: " كراهية المسلمين ليس لها مكان مطلقا في لندن. ويعد ارتفاع الهجمات ضد المسلمين في لندن وفي أنحاء البلاد أمرا بغيضا، والشرطة تحظى بدعم العمدة الكامل في تبنى منهج عدم التسامح مطلقا تجاه هذه الأعمال".