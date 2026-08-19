بماذا وعد كوشنر خليل الحية قبل مغادرته القاهرة؟

خبرني - كشف مصدر في "حماس" عن الوعد الذي أطلقه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية بمدينة العلمين في مصر لبحث اتفاق غزة.

وقال المصدر للقناة 11 الإسرائيلية إن كوشنر وعد الحية قبل مغادرته القاهرة بأن يعمل بجد في إسرائيل لضمان وفائها بما تم الاتفاق عليه.

وقبل أيام قليلة، عقد كوشنر اجتماعا نادرا مع الحية في محاولة لإطلاق خطة ترامب لغزة.

ووصفت وكالة "أسوشيتد برس" الاجتماع جاريد كوشنر مع خليل الحية، بـ"النادر"، ضمن مسعى دبلوماسي جديد لإحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار المتعثر في غزة.

والتقى كوشنر الاثنين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ضغوطا بعد رفضه خارطة الطريق الجديدة المؤلفة من 15 بندا والمدعومة من الولايات المتحدة.

وتهدف المحادثات إلى إنقاذ الخطة التي تنص على نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي دمرتها الحرب.

وساعد اجتماع عقد العام الماضي بين كوشنر والمبعوث الآخر ستيف ويتكوف وقادة حماس في مصر على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تعثر إحراز تقدم بشأنه حتى الآن بسبب الخلاف حول المسألة الرئيسية المتعلقة بنزع سلاح حماس.