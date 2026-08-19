الأردن.. عامل توصيل يتعرض للاستدراج والسلب ومحاولة الاعتداء

خبرني - تعرض أحد عمال التوصيل لحادثة استدراج أعقبها محاولة لسلبه والاعتداء عليه، في واقعة أثارت مخاوف بشأن مستوى الحماية المتوفر للعاملين في هذا القطاع أثناء تأدية مهامهم.

وبحسب المعلومات المتداولة، تلقى العامل طلب توصيل إلى موقع محدد، قبل أن يجد نفسه أمام محاولة للاستيلاء على ممتلكاته والتهجم عليه، ما وضعه في موقف خطير كان من الممكن أن تتفاقم تداعياته.

وأثارت الحادثة تساؤلات حول آليات التعامل مع البلاغات التي تتعلق بسلامة عمال التوصيل، ومدى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الحسابات المرتبطة بمثل هذه الوقائع.

كما تركزت حالة الاستياء حول ما أُثير بشأن عدم اتخاذ إجراءات فورية تجاه الحساب المرتبط بالحادثة، وسط مطالبات بتشديد إجراءات التحقق من الطلبات والحسابات، والتعامل بحزم مع أي بلاغ يتعلق بتهديد سلامة العاملين.

وتعيد الواقعة التأكيد على طبيعة المخاطر التي قد يواجهها عمال التوصيل بحكم طبيعة عملهم، التي تتطلب الوصول إلى أماكن مختلفة والتعامل بصورة مباشرة مع أشخاص غير معروفين لهم، الأمر الذي يستدعي توفير وسائل حماية واستجابة سريعة عند وقوع أي طارئ.

مطالبات بتعزيز حماية عمال التوصيل

ودعا متابعون إلى عدم التقليل من المخاطر التي قد يتعرض لها عمال التوصيل، والعمل على تطوير آليات واضحة لاستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بسلامتهم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي حساب يثبت تورطه في استدراج عامل أو تهديده أو محاولة الاعتداء عليه.

كما أعادت الحادثة فتح النقاش بشأن حقوق عمال التوصيل والضمانات المتاحة لحمايتهم خلال ساعات العمل، خصوصًا في الحالات الطارئة التي قد يجد فيها العامل نفسه بمفرده وفي موقع بعيد عن أي مساعدة مباشرة.

وتبقى ضرورة التحقق من ملابسات مثل هذه الحوادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوتها، من الخطوات المهمة لتعزيز سلامة العاملين والحد من تكرار وقائع مماثلة قد تحمل تداعيات أكثر خطورة.