خبرني - أضافت شركة Comcast تقنية جديدة لاستشعار الحركة إلى أحدث أجهزة الراوتر المنزلية التابعة لها، ما يتيح لأصحاب المنازل تلقي إشعارات عند اكتشاف نشاط داخل المنزل أثناء وجودهم خارجه.

وتحمل الميزة المجانية اسم Wi-Fi Motion، وتحول أجهزة Xfinity الحديثة إلى مستشعرات للحركة من خلال رصد التغيرات أو الانقطاعات في إشارات شبكة الواي فاي اللاسلكية، ثم إرسال تنبيه إلى المستخدم عبر تطبيق Xfinity.

كيف تعمل ميزة Wi-Fi Motion؟

وبحسب تقرير نشره موقع "The Verge"، تعمل الميزة الجديدة على أجهزة Xfinity XB7 والإصدارات الأحدث من بوابات الاتصال المنزلية، وهي ميزة اختيارية، ما يعني أن المستخدم يستطيع تحديد ما إذا كان يريد تفعيلها من داخل تطبيق Xfinity.



وتقول "Comcast" إن العملاء يمكنهم استخدام Wi-Fi Motion من أجل اكتشاف الحركة داخل المنزل وتوفير مستوى أساسي من الحماية الأمنية.

وتعتمد التقنية على حقيقة أن حركة الأشخاص داخل المنزل يمكن أن تؤثر في طريقة انتقال إشارات الواي فاي، لتستخدم هذه التغيرات في تحديد وجود حركة داخل المكان، دون الحاجة إلى تركيب مستشعرات حركة تقليدية.

الميزة مجانية.. لكن الخصوصية لها ثمن

ورغم أن الميزة قد تبدو مفيدة لمراقبة المنزل أثناء غياب أصحابه، فإن تفعيلها يأتي مع مقايضة تتعلق بالخصوصية.

وتوضح "Comcast" أنها قد تكشف المعلومات الناتجة عن استخدام العميل لميزة Wi-Fi Motion إلى جهات خارجية في مجموعة واسعة من الحالات، كما تقول الشركة إنها ليست ملزمة بإخطار المستخدم في كل مرة يتم فيها الكشف عن هذه المعلومات.

وتنص صفحة دعم Xfinity على أن "Comcast" قد تكشف المعلومات الناتجة عن Wi-Fi Motion إلى أطراف ثالثة، دون إشعار إضافي للمستخدم، في إطار تحقيق أو إجراء يتعلق بجهات إنفاذ القانون، أو نزاع تكون "Comcast" طرفًا فيه، أو استجابة لأمر قضائي أو مذكرة استدعاء.

ويعني ذلك أن المستخدم الذي يفعّل الميزة لا يمنح جهاز الراوتر قدرة إضافية على اكتشاف الحركة داخل المنزل فحسب، بل ينبغي عليه أيضًا أن يكون على دراية بكيفية تعامل "Comcast" مع البيانات الناتجة عن هذه المراقبة.

وبالتالي، فإن Wi-Fi Motion قد توفر وسيلة مجانية لمراقبة النشاط داخل المنزل دون تركيب أجهزة استشعار إضافية، لكنها تضع المستخدم أمام سؤال مهم يتعلق بالخصوصية: هل الراحة الإضافية تستحق مشاركة بيانات الحركة في ظروف معينة.