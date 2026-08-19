مفاجأة عن اللحظات الأخيرة لتوباك.. ماذا قال المغني للشرطة قبل وفاته؟

خبرني - كشف شاهد في قضية مقتل مغني الراب الأمريكي الشهير توباك شاكور، عن مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة من حياته، قبل نحو 3 عقود.

وقال ضابط الشرطة السابق غاري ديل إنه سأل شاكور عن أسماء مهاجميه أثناء مرافقته له في سيارة الإسعاف، بعد إصابته في إطلاق نار من سيارة مارة في سبتمبر 1996.

وأوضح ديل، خلال شهادته يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) في محاكمة دوان ديفيس المتهم بقتل شاكور، أن مغني الراب أجابه: "لا، لا، سنتولى الأمر"، أو ما يشبه ذلك.



ويُزعم أن دوان ديفيس، البالغ من العمر 63 عاما، خطط لقتل مغني الراب الشهير بدافع "الانتقام"، بعدما تعرض ابن شقيقه أورلاندو أندرسون للضرب على يد شاكور وأفراد مجموعته أثناء وجودهم في لاس فيغاس لحضور نزال للملاكم مايك تايسون في فندق "إم جي إم غراند".

وتوفي شاكور بعد ستة أيام في المستشفى متأثرا بإصاباته، من دون أن يكشف هوية مهاجميه.

وتواصلت الثلاثاء محاكمة ديفيس لليوم الثاني، حيث عرض الادعاء صورا مروعة من تشريح جثة شاكور، كما استدعى خبيرا في الطب الشرعي شرح الإصابات الأربع القاتلة التي أصيب بها في صدره.

ويؤكد دفاع ديفيس عدم وجود أساس للاتهامات الموجهة إليه بشأن مسؤوليته عن مقتل نجم الراب.

واستغرق الأمر أكثر من 25 عاما حتى توجه السلطات رسميا اتهاما إلى ديفيس، الذي أقر بأن ابن شقيقه أورلاندو أندرسون هو من أطلق النار بينما كان داخل السيارة.

وقال أحد المدعين العامين لهيئة المحلفين خلال المرافعات الافتتاحية الاثنين: "دوان ديفيس لم يسحب الزناد، لكن ما فعله هو التخطيط للانتقام من الاعتداء على ابن شقيقه".