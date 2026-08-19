الأردن يسيّر قافلة مساعدات إنسانية وطبية جديدة إلى لبنان

خبرني - سيّر الأردن، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، محمّلة بالمساعدات الإنسانية والطبية.

وتتكوّن القافلة من 24 شاحنة محمّلة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية، جرى تجهيزها وإرسالها وفق الاحتياجات الإنسانية والطبية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

وتأتي القافلة الثانية عشرة امتدادًا لسلسلة القوافل الإغاثية التي يسيّرها الأردن لدعم الأشقاء في لبنان، ضمن الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء، وبالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية استمرارها في تنفيذ الاستجابات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يجسّد نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء ودعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى الجمهورية اللبنانية، مؤكدة استمرار العمل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء.