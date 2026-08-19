مياهنا تتيح تعليق اشتراك المياه لمدة 3 سنوات للمشتركين المسافرين

خبرني - أعلنت شركة "مياهنا" عن إتاحة خدمة تعليق اشتراك المياه لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، وذلك للمشتركين الذين يخلون العقار نتيجة السفر أو تغيير مكان الإقامة، بهدف التسهيل عليهم وتنظيم الخدمات المقدمة.

وأوضحت الشركة أن الاستفادة من هذه الخدمة تتطلب تقديم فاتورة مياه سابقة خاصة بالاشتراك المطلوب تعليقه، إضافة إلى وثيقة إثبات شخصية لصاحب الاشتراك. وفي حال قيام شخص آخر بتقديم المعاملة نيابة عن صاحب العلاقة، يتوجب تزويده بوكالة رسمية أو تفويض مصادق على توقيعه من البنك. وأشارت الشركة إلى أن تقديم المعاملة يتم في مكتب خدمة الزبائن التابع للاشتراك في فروع جبل الحسين، أو رأس العين، أو القويسمة، داعية المشتركين إلى الاتصال على الرقم (117116) فرعي (2) للتأكد من الفرع المختص.

وتتضمن الإجراءات المتبعة قيام موظف خدمة الزبائن بإصدار كشف حساب للاشتراك واحتساب كافة المبالغ المستحقة حتى آخر فاتورة صادرة، وبعد تسديد الذمم والمستحقات يتم تجهيز نموذج المعاملة وتوقيعه، على أن تقوم الشركة خلال 48 ساعة من تقديم الطلب بإرسال موظف مختص لفصل العداد أو رفعه. كما بيّنت "مياهنا" أنه يمكن إعادة الخدمة خلال فترة التعليق البالغة ثلاث سنوات مقابل رسوم إعادة خدمة تبلغ 10 دنانير، على أن تتم إعادة وصل العداد خلال 24 ساعة، محذرة في الوقت ذاته من أن تجاوز مدة التعليق المقررة يؤدي إلى اعتبار الاشتراك ملغياً، ولا يمكن إعادته لاحقاً إلا عبر دفع رسوم اشتراك جديدة.