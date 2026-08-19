*
الاربعاء: 19 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وفيات الأردن.. الأربعاء 19/8/2026

  • 19 أغسطس 2026
  • 09:02
وفيات الأردن الأربعاء 1982026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء 19-8-2026.

حيى فارس القيسي

محمد بيك قاسم صبيح أبو القاسم

الحاجة رفعة احمد العلي الزعبي

محمود أحمد الكريم الزعبي

حفيظة عبد الفتاح محمد أبو حمور

المحامي بلال إبراهيم محمود دحبور

موسى حمود الحجاحجة

الطفل خليل إسماعيل خليل يوسف

إيمان عادل عبدالرحمن أبو سليم

أمينه أحمد الزعبي

بكر إياد سعيد النجار

جمال صالح محيسن الموسى

حفيظه عبدالفتاح محمد أبو حمور

حمزة عبدالهادي حمد دراوشه

رمضان عمر الخطيب

زهير عبدالقادر جرارعة

صايل الخزاعله

فاطمة عبد العزيز العقايلة

فريال هلال عوض ضميدي

محمد أحمد السويلم بني سلمان

محمد عبد حماده عللوه

محمود أحمد الكريم الزعبي

نبيل عياصرة

نضال حميد شوك

إنا لله وانا اليه راجعون.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفاة شاب أردني إثر حادث سير مؤسف في الإمارات
وفاة شاب أردني إثر حادث سير مؤسف في الإمارات
  • 2026-08-19 08:30
حزن واسع في المفرق بعد وفاة الشاب سعود السرحان
حزن واسع في المفرق بعد وفاة الشاب سعود السرحان
  • 2026-08-18 16:39
وفاة محمد عبد حمادة علوه
وفاة محمد عبد حمادة علوه
  • 2026-08-18 12:08
وفاة القاضي المتقاعد والمحامي علي محمد مطلق نبهان (أبو محمد)
وفاة القاضي المتقاعد والمحامي علي محمد مطلق نبهان (أبو محمد)
  • 2026-08-18 11:38
وفيَّات االأردن.. الثلاثاء 18-8-2026
وفيَّات االأردن.. الثلاثاء 18-8-2026
  • 2026-08-18 10:56
وفاة الرائد محمد قاسم صبيح
وفاة الرائد محمد قاسم صبيح "أبو القاسم"
  • 2026-08-18 09:32