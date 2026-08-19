طفل يتعرض لإصابات وتشوهات جراء عقر كلب في ناعور

خبرني - تعرض طفل لإصابات وجروح عميقة في الوجه والظهر، إثر تعرضه لعقر كلب في منطقة ناعور بالعاصمة عمّان، وفق ما أفاد به ذوو الطفل.

وبحسب المعلومات المتداولة ووصلت خبرني، أصيب الطفل بجروح في الأنف والفم والظهر، قبل أن يتم إسعافه إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على مخاطر انتشار الكلاب الضالة في عدد من المناطق، وسط مطالبات بمعالجة الظاهرة والحد من المخاطر التي قد تشكلها، خصوصاً على الأطفال.

ويعتذر موقع "خبرني" عن نشر صور الطفل المصاب، نظراً إلى قسوة الإصابات وبشاعة المشاهد، مراعاةً لمشاعر القراء وخصوصية الطفل.