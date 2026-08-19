*
الاربعاء: 19 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

طفل يتعرض لإصابات وتشوهات جراء عقر كلب في ناعور

  • 19 أغسطس 2026
  • 08:57
طفل يتعرض لإصابات وتشوهات جراء عقر كلب في ناعور

خبرني - تعرض طفل لإصابات وجروح عميقة في الوجه والظهر، إثر تعرضه لعقر كلب في منطقة ناعور بالعاصمة عمّان، وفق ما أفاد به ذوو الطفل.

وبحسب المعلومات المتداولة ووصلت خبرني، أصيب الطفل بجروح في الأنف والفم والظهر، قبل أن يتم إسعافه إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على مخاطر انتشار الكلاب الضالة في عدد من المناطق، وسط مطالبات بمعالجة الظاهرة والحد من المخاطر التي قد تشكلها، خصوصاً على الأطفال.

ويعتذر موقع "خبرني" عن نشر صور الطفل المصاب، نظراً إلى قسوة الإصابات وبشاعة المشاهد، مراعاةً لمشاعر القراء وخصوصية الطفل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن.. عامل توصيل يتعرض للاستدراج والسلب ومحاولة الاعتداء
الأردن.. عامل توصيل يتعرض للاستدراج والسلب ومحاولة الاعتداء
  • 2026-08-19 10:56
وفاة ثلاثة أشخاص إثر تدهور مركبة في محافظة العاصمة
وفاة ثلاثة أشخاص إثر تدهور مركبة في محافظة العاصمة
  • 2026-08-19 09:31
إحالة اعتداءات وسرقات مياه إلى محكمة أمن الدولة
إحالة اعتداءات وسرقات مياه إلى محكمة أمن الدولة
  • 2026-08-18 23:07
إصابة 5 أردنيين بحادث سير في السعودية
إصابة 5 أردنيين بحادث سير في السعودية
  • 2026-08-18 15:51
بعد 9 سنوات في المحاكم الأردنية .. القضاء يحسم قضية احتيال على أسرة عراقية بـ136 ألف دينار
بعد 9 سنوات في المحاكم الأردنية .. القضاء يحسم قضية احتيال على أسرة عراقية بـ...
  • 2026-08-18 15:26
الاردن.. مكافحة المخدرات تُداهم أوكار تجّار المخدرات وتنفّذ حملات أمنيّة - صور
الاردن.. مكافحة المخدرات تُداهم أوكار تجّار المخدرات وتنفّذ حملات أمنيّة - صور
  • 2026-08-18 15:08