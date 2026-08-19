الذهب يرتفع مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأميركي

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المتعاملون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4342.33 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه بنحو 2% الثلاثاء. وفي المقابل، انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.6% إلى 4396.30 دولارا.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عن مستوياتها المرتفعة، وغيرت اتجاهها وسط موجة بيع عالمية في السندات دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الاقتصادات الكبرى نحو أعلى مستوياتها منذ عقود.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا يزال مغلقا أمام الملاحة البحرية.

وأدى تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ قرابة 6 أشهر إلى ارتفاع أسعار النفط.

ورغم أن الذهب ينظر إليه باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط عادة على أسعار المعدن النفيس، مما يدعم الدولار ويجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية للمستثمرين.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون حاليا احتمالا 65% أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير مقابل 35% لرفعها في أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 62.99 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1717.03 دولارا، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1286.73 دولارا.