النفط يرتفع وسط غموض بشأن الصادرات عبر مضيق هرمز

خبرني - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة الأربعاء، مسجلة مكاسب لليوم الرابع على التوالي وسط غموض بشأن الإمدادات، بينما قيّم المستثمرون رسائل متضاربة من طهران وواشنطن حول ما إذا كان مضيق هرمز مفتوحا أمام السفن.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.29% إلى 91.28 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 85.31 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان عند التسوية الثلاثاء إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 تموز، بعدما تراجعت الآمال في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع طهران، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا يزال مغلقا أمام الملاحة البحرية.

وانتهى أجل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت يوم الاثنين، وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن بلاده تتجه نحو موقف عسكري "هجومي بالكامل" بسبب الجمود الدبلوماسي، على الرغم من عدم ورود تقارير عن هجمات جديدة من أي من الطرفين أمس الثلاثاء.

وفي مسعى لتجنب مضيق هرمز، أفاد مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء بإقرار آليات لتصدير النفط الخام عبر شركات دولية ومحلية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير مختلفة.

وأوضح بيان صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء أن التعاقدات بموجب الآلية الجديدة ستسري لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أول أيلول.

وذكر ثلاثة مسؤولين تنفيذيين وشركات متخصصة في تتبع ناقلات النفط ووسيط أن شركتين صينيتين عملاقتين في مجال الشحن أوقفتا إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وبدأتا بدلا من ذلك في تحميل شحنات النفط بعيدا عن الخليج.

وفي الولايات المتحدة، ذكرت مصادر في السوق الثلاثاء نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.