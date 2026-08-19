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الكلاب الضالة تحاصر أحياء مدينة الشرق.. ومخاوف على الطلبة مع بدء المدارس

  • 19 أغسطس 2026
  • 08:52
الكلاب الضالة تحاصر أحياء مدينة الشرق ومخاوف على الطلبة مع بدء المدارس

خبرني - ناشد أهالي منطقة مدينة الشرق في محافظة الزرقاء الجهات الحكومية المعنية التدخل لمعالجة انتشار الكلاب الضالة في شوارع وأحياء المنطقة، محذرين من المخاطر التي قد تشكلها على السكان، ولا سيما الأطفال.

وقال الأهالي إن أعداد الكلاب الضالة المنتشرة في المنطقة كبيرة، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الظاهرة وتوفير بيئة آمنة للسكان.

وتتزامن مناشدات الأهالي مع بدء العام الدراسي، وسط مخاوف من تعرض الطلبة، خصوصاً الأطفال، للخطر أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بالتعامل مع المشكلة بصورة سريعة، ووضع حلول تحد من انتشار الكلاب الضالة وتحافظ على سلامة السكان والطلبة.

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