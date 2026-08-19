ماذا يحدث لأسرارك مع الذكاء الاصطناعي؟

خبرني - تتسابق شركات التكنولوجيا في تطوير ذكاء اصطناعي يعرف كل شيء عنا، ما يجعلنا نتساءل عن مصير المعلومات التي نشاركها مع هذه الأنظمة، ومدى إدراكنا لما نوقع عليه عندما نبدأ محادثة معها.

ويحاول تقرير حديث لموقع Axios الإخباري الإجابة عن هذه التساؤلات، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا تتعامل مع بيانات المستخدمين بطرق متباينة، خاصة في ظل غياب قوانين واضحة تحكم هذا المجال. فبعضها يستخدم البيانات لتخصيص الردود، والبعض الآخر لتدريب أنظمته، أو حتى لتوجيه إعلانات مخصصة.

ويكشف التقرير أن سياسات الشركات في هذا الملف تتوزع بين ثلاثة نماذج رئيسية:

الأول: حماية قصوى على جهازك

تتبنى شركة "آبل" هذا النهج، حيث تتم معالجة الطلبات على هاتفك أو جهازك الخاص قدر الإمكان، ما يعني أن بياناتك لا تغادر جهازك أساسا. وإذا احتاجت العملية إلى قدرة معالجة أكبر، تستخدم "آبل" نظاما سحابيا خاصا تؤكد أنه يستخدم بياناتك فقط للإجابة على طلبك الحالي، ثم يتخلص منها فورا. لكن انتبه، إذا اخترت الاستعانة بخدمات خارجية مثل ChatGPT عبر جهاز "آبل"، فإن حماية الخصوصية هذه تختفي.

الثاني: جمع واسع واستخدام موسع

هو نهج شركة "ميتا" التي تمنح نفسها صلاحية واسعة لاستخدام محادثاتك مع مساعدها الذكي Meta AI في تخصيص الإعلانات والمحتوى الذي تراه عبر "فيسبوك" و"إنستغرام" وحتى نظاراتها الذكية. ومع ذلك، تؤكد الشركة أنها لا تستخدم المحادثات حول مواضيع حساسة كالصحة والسياسة والدين لهذا الغرض. كما أطلقت مؤخرا وضعا مؤقتا للمحادثات الخاصة يحذف البيانات فورا، لمنح المستخدمين خيارا إضافيا.

الثالث: حلول وسط وخيارات متنوعة

هنا تقع غالبية الخدمات الأخرى، التي تقدم مزيجا من الخيارات. فبعضها يسمح بمحادثات مؤقتة لا تحفظ، وبعضها يطلب إذنك الصريح قبل استخدام بياناتك، بينما تعتبرك خدمات أخرى موافقا افتراضيا ما لم تطلب أنت عدم المشاركة. وتختلف أدوات التحكم أيضا: ففي بعض التطبيقات، يمكنك ببساطة أن تطلب من الروبوت ألا يتذكر معلومة معينة، بينما تحتاج في أخرى إلى الدخول إلى إعدادات معقدة لإدارة ذاكرة الروبوت عنك.

والمفاجأة التي يلفت إليها التقرير هي أن السؤال لم يعد "هل تستخدم الشركة بياناتي في التدريب؟"، بل أصبح "كيف يشكل هذا الروبوت فهمه عني؟، وماذا يمكن أن يفعل بهذا الفهم مستقبلا؟".

فالشركات اليوم لا تجمع البيانات فقط لتطوير أنظمتها، بل تبني ملفا شخصيا عن كل مستخدم، يمكن الاستفادة منه ليس فقط في تحسين الردود، بل في إطالة مدة المحادثة، وتغيير آرائك، بل وحتى إقناعك بشراء منتجات معينة.

ويتجه الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي إلى تبني نموذج شبيه بما حدث مع محركات البحث ووسائل التواصل، حيث تشكل الإعلانات مصدر الدخل الرئيسي.

وتستكشف شركات كبرى مثل "غوغل" و"ميتا" وOpenAI، كيف يمكن عرض إعلانات ضمن روبوتات المحادثة، ما يزيد من حافزها لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات عن المستخدمين.

وتحذر ميراندا بوغن، خبيرة التكنولوجيا في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، من أن "الذكاء الاصطناعي سيعتمد بشكل متزايد على تسليم الناس حياتهم الرقمية بالكامل طواعية إلى هذه الأدوات". وتضيف: "كلما عرف النظام عنك أكثر، أصبح من الأسهل عليه أن يطلب منك تفاصيل أكثر خصوصية بشكل يبدو طبيعيا".

وتختتم بوغن رسالتها بقولها: "قد تكون قيمة الحصول على مساعد شخصي ذكي تستحق التضحية ببعض الخصوصية بالنسبة للكثيرين، لكن المستهلكين يستحقون أن يفهموا تفاصيل هذه الصفقة قبل أن يبدؤوا الحديث، وليس بعد فوات الأوان".

ويبقى السؤال الأهم مفتوحا: في سباق التخصيص هذا، هل سيبقى للمستخدمين الخيار الحقيقي في تحديد مصير بياناتهم، أم أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي ستصبح هي من يكتب قواعد اللعبة الجديدة للخصوصية؟.