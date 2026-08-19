نمو الإيرادات الضريبية في الأردن إلى 3.45 مليار دينار

خبرني - أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع المجموع الكلي للإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 3.457 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الميزانية العامة تفاوتاً في أداء القطاعات الضريبية المختلفة حيث واصلت الضريبة على "السلع والخدمات" استحواذها على الحصة الكبرى من الإيرادات، محققة زيادة نسبتها 2.8% لتصل إلى نحو 2.173 مليار دينار.

وفي المقابل، تراجعت حصيلة الضريبة على "الدخل والأرباح" بنسبة 1.5% مسجلة نحو 1.1 مليار دينار، رغم الارتفاع الملحوظ في الضريبة المحصلة من "الأفراد" التي صعدت بنسبة 10.3% لتصل إلى 236 مليون دينار.

وعلى صعيد التجارة والمعاملات الدولية، حققت الإيرادات نمواً بنسبة 7.7% لتسجل 133 مليون دينار، فيما شهدت "الإيرادات الأخرى" استقراراً نسبياً بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.1%، لتصل إلى 1.264 مليار دينار.