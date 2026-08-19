أجواء صيفية معتدلة اليوم وكتلة حارة غدا

خبرني - تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدِ الخميس، بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ليصبح الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة قد تثير الغبار في مناطق البادية.

ويبقى الطقس السبت، حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19 ، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18 ، وفي مرتفعات الشراة 31- 19، وفي مناطق البادية 37 - 23 ، وفي مناطق السهول 34- 21 ، وفي الأغوار الشمالية 41- 26، وفي الأغوار الجنوبية 40- 28، وفي البحر الميت 41- 27، وفي خليج العقبة 40- 27 درجة مئوية.