وداعا لزمن الـ60 دولارا.. لماذا ارتفعت أسعار ألعاب الفيديو؟

خبرني - تشهد صناعة ألعاب الفيديو تحولا لافتا في أسعار الألعاب الكبرى، بعدما ظل حاجز 60 دولارا لسنوات طويلة معيارا شبه ثابت، قبل أن يرتفع إلى 70 دولارا ثم يبدأ في الاقتراب من 80 دولارا.

ومع استعداد ألعاب ضخمة مثل جي تي إيه 6 (GTA VI) للبيع بسعر أساسي يبلغ 79.99 دولارا، ووصول النسخ الخاصة إلى نحو 100 دولار، يتجدد النقاش حول ما إذا كانت ألعاب الفيديو أصبحت مكلفة أكثر من اللازم، أم أن ارتفاع الأسعار يعكس بالفعل التغيرات التي طرأت على صناعة الألعاب وتكاليف تطويرها.

صناعة أكثر تعقيدا وتكلفة

أصبحت الألعاب الحديثة مشروعات تقنية ضخمة تجمع بين الرسومات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، ومحركات الفيزياء، والذكاء الاصطناعي، والعوالم المفتوحة، والتقاط الحركة، والأداء الصوتي، والخدمات السحابية، إلى جانب تحديثات مستمرة بعد إطلاق اللعبة.

هذه العناصر تتطلب فرقا كبيرة من المبرمجين والمصممين والفنانين والمهندسين، كما تحتاج الألعاب الضخمة إلى سنوات من التطوير والاختبار قبل طرحها. ومع توسع نطاق المشاريع، ترتفع كذلك تكاليف إدارة الفرق والتسويق والتوزيع والدعم الفني.

وتكشف النتائج المالية لشركة تيك تو إنترأكتيف (Take-Two Interactive)، المالكة لشركة روكستار غيمز (Rockstar Games)، حجم الإنفاق الذي تتحمله شركات الألعاب الكبرى، فقد بلغت نفقات البحث والتطوير لديها نحو 1.07 مليار دولار في السنة المالية هذا العام، إلى جانب أكثر من 1.7 مليار دولار على المبيعات والتسويق. وهذه الأرقام لا تمثل تكلفة لعبة واحدة، لكنها تعطي فكرة عن حجم الاستثمار المطلوب لإدارة محفظة ألعاب عالمية.

التضخم يرفع فاتورة التطوير

التضخم يمثل عاملا آخر في المعادلة، إذ ارتفعت تكلفة العمالة والخدمات والتسويق والبنية التحتية التقنية خلال السنوات الماضية، بينما بقي السعر الأساسي للألعاب عند 60 دولارا لفترة طويلة.

ويرى الرئيس التنفيذي لـ"تيك تو" (Take-Two) شتراوس زيلنيك أن أسعار الألعاب لم ترتفع بما يتناسب مع التضخم، وأن سعر 80 دولارا لـ"جي تي إيه 6″ يعكس من وجهة نظر الشركة القيمة التي تقدمها اللعبة للمستهلك.

لكن ارتفاع تكاليف الإنتاج لا يعني بالضرورة أن جميع الألعاب تحتاج إلى السعر نفسه، فميزانيات الألعاب تختلف بصورة كبيرة، كما أن السعر النهائي تحدده عوامل أخرى، بينها حجم الطلب وقوة العلامة التجارية والمنافسة واستعداد الجمهور للدفع.

اللاعب لا يدفع ثمن اللعبة فقط

أحد أسباب اعتبار الألعاب باهظة الثمن هو أن تكلفة الشراء لم تعد دائما تنتهي عند دفع ثمن النسخة الأساسية، فالصناعة تعتمد بصورة متزايدة على المحتوى القابل للتنزيل، والتوسعات، والاشتراكات، والمشتريات داخل الألعاب، والنسخ الخاصة التي تتضمن عناصر رقمية إضافية، وقد يحصل اللاعب على لعبة بسعر 70 أو 80 دولارا، ثم يجد نفسه أمام نفقات إضافية إذا أراد الوصول إلى التجربة الكاملة أو المحتوى الإضافي.

وتشير بيانات جمعية برمجيات الترفيه الأمريكية إلى أن المستهلكين في الولايات المتحدة أنفقوا 60.8 مليار دولار خلال عام 2025، منها 52.4 مليار دولار على المحتوى، بينما ارتفع الإنفاق على خدمات الاشتراك بنسبة 20%.

هذه الأرقام تعكس قوة السوق، لكنها تكشف أيضا تحول نموذج الأعمال من بيع لعبة واحدة إلى محاولة تحقيق إيرادات متكررة من اللاعب على مدار سنوات.

جي تي إيه 6 تختبر استعداد اللاعبين للدفع

تمثل جي تي إيه 6 حالة مهمة في هذا النقاش، فقد حددت شركة تيك تو سعر النسخة الأساسية عند 79.99 دولارا، بينما يبلغ سعر نسخة ألتميت (Ultimate) نحو 99.99 دولارا، مع تقديم محتوى رقمي إضافي.

ويكتسب القرار أهمية خاصة لأن اللعبة تنتمي إلى واحدة من أشهر سلاسل الألعاب في العالم، مما يمنح الشركة قدرة أكبر على اختبار حدود استعداد المستهلكين للدفع.

وبحسب تصريحات زيلنيك، فإن الطلب على النسخة الأعلى سعرا كان قويا خلال مرحلة الطلب المسبق، وهو ما يشير إلى وجود شريحة من اللاعبين مستعدة لدفع المزيد مقابل الإضافات.

لكن نجاح نموذج جي تي إيه 6 لا يعني بالضرورة أن سعر 80 دولارا سيصبح مناسبا لجميع الألعاب، فالعلامة التجارية للعبة وحجم الترقب المحيط بها استثنائيان.

لماذا تبدو الأسعار مبالغا فيها؟

من منظور اللاعب، المشكلة الأساسية ليست الرقم وحده، وإنما العلاقة بين السعر والقيمة، فعندما يدفع المستخدم 80 دولارا للعبة، فإنه يتوقع تجربة مكتملة وعالية الجودة، وقد يرى أن السعر أصبح مبالغا فيه إذا واجه بعد ذلك محتوى مدفوعا أو توسعات باهظة أو اشتراكا ضروريا للوصول إلى بعض الميزات.

كما أن المقارنة أصبحت أسهل بفضل انتشار الألعاب المستقلة والألعاب متوسطة الميزانية، التي تقدم في كثير من الحالات تجارب طويلة ومبتكرة بأسعار أقل بكثير.

وأشار تحليل نشرته بوليغون (Polygon) إلى عودة الاهتمام بالألعاب متوسطة السعر، مع تحقيق الألعاب التي تقل أسعارها عن 50 دولارا حضورا قويا في السوق.

وهذا يضع ضغطا على شركات الألعاب الكبرى لإثبات أن السعر المرتفع يرتبط فعلا بجودة وقيمة أعلى، وليس فقط بارتفاع الميزانية.

بين حق الشركات وقدرة اللاعبين

من الصعب اعتبار ارتفاع أسعار الألعاب استغلالا تجاريا بصورة مطلقة، كما أنه من الصعب القول إن كل زيادة سعرية مبررة، فالشركات تواجه بالفعل تكاليف تطوير وتسويق وتشغيل أكبر، وتتحمل مخاطر مالية ضخمة عندما تستثمر مئات الملايين من الدولارات في لعبة واحدة.

في المقابل، يواجه اللاعب ميزانية محدودة، ولا ينظر فقط إلى تكلفة تطوير اللعبة، بل إلى ما سيحصل عليه مقابل المبلغ الذي يدفعه. ومع ارتفاع أسعار الأجهزة والاشتراكات والمحتوى الإضافي، يصبح شراء الألعاب الجديدة قرارا ماليا أكثر أهمية.

لذلك يبدو مستقبل الأسعار أقرب إلى سوق متعدد المستويات بدلا من معيار واحد، فقد تستمر ألعاب إيه إيه إيه (AAA) الكبرى في اختبار حاجز 80 دولارا، بينما تحافظ الألعاب المتوسطة والمستقلة على أسعار أقل، وتواصل الألعاب المجانية الاعتماد على المشتريات والاشتراكات.