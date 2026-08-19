بالفيديو.. يمني يوقف حفل زفاف احتفالا بصفقة رودري وبرشلونة

خبرني - في لقطة طريفة غزت مواقع التواصل الاجتماعي، قاطع مشجع يمني لنادي برشلونة فعالية احتفالية للزواج بالإعلان عن انتقال الإسباني رودري إلى الفريق الكتالوني، معبّرا بحماس عن أمنيته في أن يعود برشلونة للسيطرة على كرة القدم الأوروبية.

وظهر المشجع في فيديو متداول، قائلا إن الإعلان عن صفقة رودري صدر قبل نحو 15 دقيقة، قبل أن يردد عبارة (Here we go) الشهيرة المرتبطة بصحفي الانتقالات فابريزيو رومانو.