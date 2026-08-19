بالفيديو.. يمني يوقف حفل زفاف احتفالا بصفقة رودري وبرشلونة

خبرني - في لقطة طريفة غزت مواقع التواصل الاجتماعي، قاطع مشجع يمني لنادي برشلونة فعالية احتفالية للزواج بالإعلان عن انتقال الإسباني رودري إلى الفريق الكتالوني، معبّرا بحماس عن أمنيته في أن يعود برشلونة للسيطرة على كرة القدم الأوروبية.
وظهر المشجع في فيديو متداول، قائلا إن الإعلان عن صفقة رودري صدر قبل نحو 15 دقيقة، قبل أن يردد عبارة (Here we go) الشهيرة المرتبطة بصحفي الانتقالات فابريزيو رومانو.
وبعدها أطلق عبارته الحماسية: "قادمون يا أوروبا"، في رسالة تعكس تفاؤله بقدرة برشلونة على استعادة مكانته القارية وفرض هيمنته مجددا على المنافسات الأوروبية.
صفقة رودري
في واحدة من أبرز الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية، أعلن نادي برشلونة رسميا تعاقده مع نجم خط الوسط الإسباني رودري، قادما من مانشستر سيتي، في صفقة وُصفت بأنها من أهم صفقات النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة.
وذكر برشلونة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، "النادي يعلن توصله إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري، بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2030".
وجاء الإعلان الرسمي بعد أيام من التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين، حيث وافق مانشستر سيتي على العرض المقدم من برشلونة بقيمة إجمالية تقارب 76.5 مليون يورو (نحو 82.6 مليون دولار)، تشمل نحو 60 مليون يورو مبلغا ثابتا، بالإضافة إلى متغيرات قابلة للتحقيق.
ووقع رودري (30 عاما) عقدا يمتد حتى يونيو/حزيران 2030، حيث وصل إلى برشلونة الاثنين لاستكمال الإجراءات الرسمية، بما في ذلك الفحوصات الطبية وتوقيع العقد.
يُعَد رودري أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم حاليا، حيث حاز على الكرة الذهبية عام 2024، وكان أفضل لاعب في كأس العالم 2026 بعد قيادته منتخب إسبانيا للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، كما حقق مع مانشستر سيتي 12 لقبا رئيسيا خلال 7 مواسم، من بينها دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.