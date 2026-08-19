شات جي بي تي يسجل خطواتك على الحاسوب.. ميزة جديدة أم خرق للخصوصية؟

خبرني - حصل تطبيق "شات جي بي تي" في أنظمة "ماك أو إس" على ميزة جديدة تتيح له تسجيل وتتبع ضغطات الفأرة ولوحة المفاتيح واستخدام الحاسوب بشكل عام، ولكن دون أخذ لقطات شاشة، وهو ما أثار حفيظة خبراء الخصوصية وفق تقرير موقع "زد نيت" التقني.

وتأتي الميزة الجديدة تحت اسم "كومبيوتر هيستوري"، وهي تتيح لتطبيق "شات جي بي تي" مراقبتك أثناء استخدامك الحاسوب ومتابعة تصرفاتك داخله دون أخذ لقطات شاشة، وبدلا من ذلك يتعرف التطبيق على آلية استخدامك للتطبيق حتى يتمكّن من إعادة تنفيذ هذه الوظائف مجددا، فضلا عن اقتراح بعض النصائح عليك أثناء استخدام الحاسوب.

وتمتد الميزة لإمكانية اقتراح بعض خيارات الأتمتة التي تستطيع مساعدتك وتسريع عملك قدر الإمكان، وحتى إكمال بعض المهام التي لا ترغب في إكمالها وفق تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي.

واستعرضت شركة "أوبن إيه آي" الميزة الجديدة عبر مقطع دعائي يظهر أحد أعضاء فريق تطوير التجارب بالشركة وهو يستخدم الميزة لمراجعة مستند قام بتحريره، والتأكد إن قام بإرساله عبر تطبيق "سلاك".

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

تأتي الميزة الجديدة كميزة يجب عليك تفعيلها يدويا، أي أنها ليست ميزة مفعلة بشكل تلقائي في تطبيقات "شات جي بي تي"، وهي حصرية للمشتركين في الباقات المدفوعة من مستخدمي أنظمة "ماك" التابعة لشركة آبل.

وتقوم الميزة على تسجيل نشاطك في الحاسوب على شكل مجموعة من الأحداث المتتالية، ثم تتحول هذه الأحداث إلى ذاكرة موجودة في شريط زمني تستطيع التحكم فيه.

ويمكنك لاحقا دمج هذا الشريط الزمني في محادثاتك أو حتى في وضع وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يوفره تطبيق البرمجة "كودكس" التابع للشركة.

وتستبدل هذه الميزة ميزة "كرونكيلز" التي كانت أضافتها الشركة سابقا في تطبيقات "شات جي بي تي"، وهي تستهلك رموزا أقل من "كرونكلز".

كما تمنحك الميزة الجديدة تحكما أكبر في مستوى الخصوصية، وما يمكن للتطبيق مشاهدته والتصرف بناء عليه وما لا يمكنه القيام بذلك.

وتستطيع أيضا سؤال "شات جي بي تي" عن الشريط الزمني لنشاطك على الحاسوب، كأن تطلب منه إخبارك بما قمت به قبل ساعة أو ساعتين أو إن كنت أتممت ملفا ما.

كيف عالجت أوبن إيه آي أزمة الخصوصية؟

أضافت أوبن إيه آي مجموعة من المزايا الرئيسية لميزة "كومبيوتر هيستوري" لمعالجة مخاوف الخصوصية وتهدئتها، ومن بينها أن الميزة الجديدة لا تلتقط أي صور أو لقطات شاشة لما تقوم به، ولكن تسجل النقرات وضغطات لوحة المفاتيح بدلا من ذلك وتراقب التغيرات في الحاسوب.

كما يؤكد بيان الشركة أن ميزة "كومبيوتر هيستوري" لن تعمل مع أي نافذة متصفح في وضع التخفي، ويمكنك أيضا اختيار مجموعة من التطبيقات حتى لا تعمل الميزة معهم على الإطلاق.

وتستطيع أيضا التحكم فيما تم تسجيله وحذفه أو تعديله لاحقا كما ترغب، فضلا عن قدرتك التحكم في الشريط الزمني بأي طريقة تودها.