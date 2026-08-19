جرش .. متابعة ميدانية لأعمال صيانة الطرق في الكفير

خبرني - بتوجيهات من رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، ومتابعة مدير منطقة الكفير أنور الدلابيح، نفذت كوادر منطقة الكفير أعمال صيانة لعدد من الطرق في المنطقة، باستخدام مادة الإسمنت، وذلك ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لواقع الطرق ومعالجة الملاحظات الخدمية.

وتأتي أعمال الصيانة ضمن الإجراءات المتبعة لتحسين واقع الطرق في الوقت الراهن، ومعالجة المواقع التي تتطلب تدخلاً سريعاً، على أن تستكمل أعمال التعبيد لاحقاً وفق الخطط والبرامج المعتمدة.

وأكدت البلدية أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرصها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين واقع البنية التحتية، وتعزيز السلامة المرورية وانسيابية حركة المركبات في منطقة الكفير.

وتواصل كوادر البلدية جولاتها الميدانية لمتابعة احتياجات المناطق ومعالجة الملاحظات الخدمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.