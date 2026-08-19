تربية جرش تبحث الجاهزية للعام الدراسي الجديد

خبرني - بحث مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش، وائل أبو عزام، اليوم الثلاثاء، مع المشرفين التربويين، آليات تعزيز المتابعة الميدانية للمدارس، وذلك بمناسبة بدء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026/2027، وبما يسهم في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء في الميدان التربوي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور مدير الشؤون التعليمية نسرين العتوم، ورئيس قسم الإشراف التربوي نجود فريحات، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.

وأكد أبو عزام أهمية الدور الذي يضطلع به المشرفون التربويون مع بداية العام الدراسي، وضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس وتقديم الدعم الفني والتربوي للمعلمين، إلى جانب توثيق الزيارات المدرسية، وبخاصة الزيارات الصفية، وتفعيل النماذج الإشرافية وحفظها وفق الأصول.

ووجه بإعداد تحليل لنتائج امتحان الثانوية العامة وتزويد المديرية به، للاستفادة من مؤشراته في تطوير الأداء التعليمي، إلى جانب متابعة انتظام الطلبة في الدوام المدرسي، ولا سيما طلبة المرحلة الثانوية.

وشدد على أهمية الحضور الميداني الفاعل للمشرفين منذ انطلاق العام الدراسي، كما أكد أبو عزام ضرورة تعزيز المتابعة الإشرافية لمدارس التعليم المهني والتقني، وإيلاء جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي الاهتمام اللازم، وتشجيع الكوادر التربوية على المشاركة والتميز.

وثمّن أبو عزام جهود المشرفين التربويين، مؤكداً أن بداية العام الدراسي تتطلب تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد والحضور الفاعل في الميدان، بما يضمن انطلاقة تعليمية منظمة ويدعم المدارس والمعلمين في أداء رسالتهم التربوية.