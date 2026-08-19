على أعتاب الذكرى الثلاثين.. شقيق الأميرة ديانا يروي الحقيقة عنها في كتاب

خبرني - كشف تشارلز سبنسر، اليوم الثلاثاء، أنه سيصدر في سبتمبر/أيلول كتابا جديدا "يروي الحقيقة" عن شقيقته الراحلة الأميرة ديانا وحياتها، مع اقتراب الذكرى الثلاثين لمقتلها في حادث سير.

وسينشر كتاب "أغنية البجعة: ديانا، شقيقتي" (Swan Song: Diana, my sister) في بريطانيا ودول أخرى في 22 سبتمبر/أيلول المقبل، وسيُترجم إلى 12 لغة.

وقالت دار "بينغوين راندوم هاوس" للنشر، في بيان، إن سبنسر "يروي القصة المذهلة لحياته مع ديانا والأسبوع المأساوي لوفاتها"، مضيفة أنها "المرة الأولى التي يتحدث فيها إيرل سبنسر بصراحة وبإسهاب عن شقيقته".

وقال سبنسر "مع اقتراب الذكرى الثلاثين لوفاة ديانا المأساوية، أُغرِقت مرة أخرى بطلبات إجراء مقابلات عن شقيقتي". وأضاف "أقنعني ذلك بأن أدوّن أفكاري وذكرياتي بنفسي، لمرة واحدة وإلى الأبد"، معتبرا أن العديد من الآراء بشأنها "مبنية على أكاذيب أصبحت مع مرور الزمن مقبولة كحقائق".

وأكد رغبته في "التحدث باسم ديانا، والقيام بذلك بأسلوب إيجابي صريح".

وشدد على أن "هدف هذا الكتاب هو قول الحقيقة عن ديانا من منظور شقيقها"، معربا عن أمله في أن يثير كذلك اهتمام "الصغار في السن الذين لا يذكرونها في أوج شهرتها".

وقُتلت ديانا في حادث سير في نفق ألما بالعاصمة الفرنسية في أغسطس/آب 1997، وقضى معها عماد "دودي" الفايد، وهو نجل الثري المصري الراحل محمد الفايد.

ووصف سبنسر الراحلة بأنها كانت تتمتع "بشخصية فريدة، ديناميكية، مليئة بالحب والكاريزما، لكنها كانت تفتقر بشدة إلى الثقة بالنفس، خاضت غمار الحياة بكل ما أوتيت من قوة، وتركت العالم مكانا أفضل بكثير".

ورأى الناشر دانيال بنيارد أن الكتاب "ذو أهمية تاريخية" ويروي سيرة "إحدى أبرز الشخصيات في القرن العشرين ومن أكثرها قيمة ثقافيا".



