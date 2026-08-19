وفاة 30 عاملا على الأقل إثر انهيار منجم ذهب بدائي في إفريقيا الوسطى

أعلنت السلطات وسكان محليون في جمهورية إفريقيا الوسطى أن 30 عاملا على الأقل لقوا حتفهم إثر انهيار منجم ذهب بدائي.

فقد انهار منجم تقليدي بدائي صباح الثلاثاء في منطقة أبا بإقليم نانا-مامبيري، وفقا لما أفاد به فلوريان جاجيندي، أحد الناجين من عمال المناجم.

وأوضح أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن عمال آخرين يعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض، لافتا إلى أن فرص العثور عليهم أحياء "باتت تتلاشى تدريجيا".

من جانبه، أفاد نائب رئيس بلدية المنطقة سليمان بي، بأن فرق الإنقاذ والسكان نجحوا على مدى عدة ساعات، في انتشال 30 جثة من المنجم المنهار، مشيرا إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.